Українська високоточна ракетна зброя: реактивні системи залпового вогню «Вільха-М»

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 137

Зараз у всіх на слуху американська реактивна система залпового вогню M142 HIMARS та її більш потужна модифікація М270, які внесли вагомий внесок в забезпечення успішних бойових дій нашої армії в останні місяці та визволення Харківщини і правобережної Херсонщини. Достатньо нагадати про «новорічне привітання» російським окупантам — успішний вогневий удар HIMARS по ПТУ в Макіївці, яка розташована на території анексованої росією Донецької області України. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило про 400 загиблих та 300 поранених окупантів. Цей ракетний удар високоточною зброєю можна назвати однією з найбільш смертоносних атак української армії у війні, яку розв'язала росія.

Втім, не варто забувати, що український ВПК напередодні повномасштабної війни з росією створив вітчизняний аналог HIMARS, який теж можна віднести до категорії високоточної зброї — РСЗВ з коригованими ракетами «Вільха» та «Вільха-М».

До речі, свого часу кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М».

Назвати реактивний снаряд Р-624М «Вільхи-М» високоточною зброєю можна тому, що його відхилення від цілі не перевищує 7 метрів на відстані 130 км – саме така максимальна дальність стрільби цією зброєю. Нагадаємо, що дільність стрільби тими модифікаціями HIMARS, які наразі поставляються для ЗСУ, не перевищує 80 км, щоправда, їхня точність дещо вища за «Вільху».

На жаль, кількість вироблених реактивних снарядів для РСЗВ «Вільха-М» не дозволила наносити ними масовані удари по ворогу протягом тривалого часу. Втім, за декілька перших днів повномасштабної війни український ракетний комплекс «Вільха» успішно показав себе на полі бою, про що повідомляв SpecMachinery.com.ua.

За заявою розробника цієї зброї – ДККБ «ЛУЧ», ще на початку березня 2022 року РСЗВ «Вільха-М» здійснила півсотні влучних пусків по російській армії – були знищені десятки одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ та мобільних командних пунктів.

Нагадаємо, що РСЗВ «Вільха» розроблена на базі радянської 300 мм РСЗВ «Смерч». Пуск пакета з 12 реактивних снарядів, які зазвичай називають ракетами, бо їх розміри дійсно більше нагадують ракету, проходить за 48 секунд. За 3-4 хвилини після цього установка залишає зону пуску.

Довжина ракети (реактивного снаряда) – 7 метрів, її маса – 800 кг. Вага бойової частини для «Вільхи» – 250 кг, а для комплексу «Вільха-М» - 170 кг. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії – в межах 3,4 М, а висота траєкторії польоту може перевищувати 20 км.

Згідно ТТХ дальність ураження цілей «Вільхи-М» досягає 130 км — розглядається можливість її збільшення до 170 км.

Отже, вітчизняне ВПК спроможне випускати цілком сучасну та високоточну зброю, яку можна порівнювати навіть з американськими РСЗВ М142/М270.

Якщо ж порівнювати «Вільху-М» з аналогічними видами зброї на пострадянському просторі, то Україна, змогла більш вдало модернізувати радянські РСЗВ «Смерч», які залишились на її озброєнні, ніж інші країни.

На відміну від стандартних реактивних снарядів «Смерча», ракети «Вільхи-М» крім коригованого управління, мають систему автокорекції. В його основі знаходиться інерційний принцип з коригуванням супутникової системи навігації за системою GPS. Це дозволило підвищити точність влучання — відхилення ракети від цілі не перевищує 5-7 м. Керування польотом ракети здійснюється не лише за допомогою «керм», а і за газоструминним принципом, що зазвичай притаманне ракетам оперативно-тактичного ракетного комплексу, а в РСЗВ практично не використовується.

Конкурентом української «Вільхи» в цій категорії озброєння є російська 300-мм ракета 9М542 «Торнадо-С», яка також є розвитком радянської РСЗВ «Смерч».

Варто зазначити, що «Торнадо-С» має дальність ураження цілей до 120 км, так само як і «Вільха», але така дальність досягається внаслідок зменшення маси бойової частини ракети до 150 кг та збільшенням її масогабаритних показників: довжина - 7,6 м, маса - 820 кг. Точність російських ракет значно гірша, оскільки керування їх польотом стандартне — за допомогою газодинамічних двигунів, а як корекція використовується лише російська супутникова система ГЛОНАСС, яка гірша за GPS за надійністю та точністю.

Білорусь в питання модернізації радянської РСЗВ «Смерч» пішла своїм шляхом і в кооперації з китайцями створило РСЗВ «Полонез».

По суті, реактивна система залпового вогню «Полонез» — це білоруське шасі МЗКТ-7930, на яке встановлено китайську пускову установку для 301-мм ракет А-200. Ці ракети мають дальність ураження цілей від 50 до 200 км, інерційну систему наведення, яка також коригується за допомогою супутникової навігації, але вони значно гірші за точністю — їхнє відхилення від цілей становлять до 30 м. Крім того, ПУ «Полонез» на відміну від «Смерч» має лише 8 ракет замість 12-ти.

Крім того, китайські ракети мають меншу масу бойової частини — в залежності від дальності польоту вона варіюється від 100 до 150 кг. Тобто, навіть на максимальній дальності бойова частина китайської ракети А-200 менша за українську «Вільху».

У перспективі, саме закладені у розробку «Вільхи» принципи можуть дозволити українському ВПК розробити нові боєприпаси і для радянських РСЗВ «Ураган» (220 мм) та БМ-21 «Град» (122-мм), які також є на озброєнні ЗСУ.