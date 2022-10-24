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Найбільш далекобійною зброєю ЗСУ наразі є не американські Himars, а вітчизняна РСЗВ «Вільха»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 773

 

Однакову дальність з ОСЗВ «Вільха» має лише застарілий ТРК «Точка-У»

У 2018 році в Україні закінчилися випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Вільха». У проєкті з її створення брали участь 15 оборонних підприємств, зокрема «Луч», «Артем» і «Оризон-Навігація».

Після цього найбільш далекобійна реактивна система вітчизняного виробництва була передана на озброєння ЗСУ.

За даними Defense Express, українська РСЗВ «Вільха» здатна вражати цілі на дистанції до 120 км. Це майже на 40 км більше, ніж у ракет М-30 (М-31) для американської РСЗВ HIMARS, які влітку поступили на озброєнні нашої армії (максимальна дальність - до 84 км).

У 2019 році пройшли випробування модернізованого комплексу «Вільха-М» з дальністю стрільби до 130 км.

РСЗВ «Вільха» розроблявся як заміна застарілого тактичного ракетного комплексу «Точка-У» (дальність до 120 км).

За останні роки ЗСУ отримали близько 50 пускових установок РСЗВ «Вільха». Для ведення бойових дій у східній частині України цієї кількості було цілком достатньо. Після початку широкомасштабного вторгнення російських військ лінія фронту розтягнулася більш ніж на тисячу кілометрів і далекобійної зброї ЗСУ стало не вистачати.

У РСЗВ «Вільха» використовуються 300-мм кориговані реактивні снаряди. За їх основу при розробці системи було взято радянську РСЗВ «Смерч».

Вага пускової установки становить 33 тони. На шасі змонтовано блок із 12-ма напрямними. Вага одного реактивного снаряда становить майже 1000 кг, а бойової частини – 250 кг. Для комплексу «Вільха-М» маса бойової частини зменшена до 170 кг. Під час польоту коригований боєприпас може підніматися на висоту 30-40 км. Для коригування траєкторії польоту ракети використовуються імпульсні двигуни та системи супутникового наведення.

Кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М»
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Автор: Віктор Крук
Теги: РСЗВ Вільха ЗСУ
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