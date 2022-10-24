В Україні запрацювала гаряча лінія для онкохворих

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 187

По буднях роз'яснюють щодо лікування та гарантованих державою послуг

Для кременчужан з онкологією тепер доступна спеціальна гаряча лінія «Пацієнт має право!». Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Оператори на лінії надають відповіді на такі актуальні питання пацієнтів з онкологічними захворюваннями:

які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів;

як перевірити наявність ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

Телефонувати потрібно з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 18.00 за номерами:

066 911 33 33

068 911 33 33

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.

Лінію «Пацієнт має право!» запустила громадська організація «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки King Baudouin Foundation.





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