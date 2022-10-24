В Україні запрацювала гаряча лінія для онкохворих

Для кременчужан з онкологією тепер доступна спеціальна гаряча лінія «Пацієнт має право!». Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Оператори на лінії надають відповіді на такі актуальні питання пацієнтів з онкологічними захворюваннями:
Телефонувати потрібно з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 18.00 за номерами:
Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.
Лінію «Пацієнт має право!» запустила громадська організація «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки King Baudouin Foundation.
Раніше ми писали, як пройти мамографію безоплатно.
Нагадуємо, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер