Що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги

Кожен українець має змогу потрапити до лікаря та отримати медичну допомогу безоплатно завдяки державній програмі медичних гарантій. Про те, що робити, якщо вас «просять» заплатити за послуги, які мають бути безоплатними, розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Перелік безоплатних послуг, на які має право кожен пацієнт:
Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19.
Перелік безоплатних базових тестів та аналізів, які можна отримати через сімейного лікаря:
Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікуючий лікар, або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст.
Деталізований перелік безоплатних медичних послуг за посиланням.
Якщо в лікарні вас намагаються запевнити, що:
...памʼятайте, що це неправда і ВИ ПОВИННІ ВІДСТОЮВАТИ ВЛАСНІ ПРАВА.
Ваш алгоритм дій:
Довідка:
Програма медичних гарантій - державна програма, що має на меті забезпечувати потреби пацієнта щодо отримання якісної медичної допомоги за основними напрямками, незалежно від його фінансової спроможності та стану здоров’я.
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення поширюється на:
Раніше ми писали про те, що вимагати гроші у пацієнта за лікування COVID-19 - є порушенням.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер