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Кременчук, Здоров'я

Що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 306

 

Як правильно відстоювати своє право на безоплатну медицину

Кожен українець має змогу потрапити до лікаря та отримати медичну допомогу безоплатно завдяки державній програмі медичних гарантій. Про те, що робити, якщо вас «просять» заплатити за послуги, які мають бути безоплатними, розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Перелік безоплатних послуг, на які має право кожен пацієнт:

  • екстрена медична допомога;
  • первинна медична допомога;
  • спеціалізована медична допомога;
  • паліативна медична допомога;
  • реабілітація у сфері охорони здоров’я;
  • медична допомога дітям до 16 років;
  • медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • програма «Доступні ліки».

Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19.

Перелік безоплатних базових тестів та аналізів, які можна отримати через сімейного лікаря:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний аналіз холестерину;
  • тест на вагітність;
  • тест на ВІЛ;
  • тест на вірусні гепатити;
  • тест на тропонін;
  • тест на COVID-19.

Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікуючий лікар, або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст. 

Деталізований перелік безоплатних медичних послуг за посиланням.

Якщо в лікарні вас намагаються запевнити, що:

  • за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання;
  • потрібно сплатити благодійний внесок (наприклад, при госпіталізації);
  • лише за умови сплати благодійного внеску, частину аналізів роблять безоплатно;
  • безоплатно було б у стаціонарі, а на амбулаторному лікуванні все платно...

...памʼятайте, що це неправда і ВИ ПОВИННІ ВІДСТОЮВАТИ ВЛАСНІ ПРАВА.

Ваш алгоритм дій:

  • поясніть, що вам відомо про перелік безоплатних послуг, предʼявіть його за потреби;
  • зверніться до завідувача відділенням або до головного лікаря;
  • напишіть скаргу до департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні;
  • подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;
  • зверніться у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.
- Закликаємо вас повідомляти про правопорушення, адже саме ваша небайдужість дозволить покращити медичну систему в Україні, - додали в Полтавській ОВА.

Довідка:

Програма медичних гарантій - державна програма, що має на меті забезпечувати потреби пацієнта щодо отримання якісної медичної допомоги за основними напрямками, незалежно від його фінансової спроможності та стану здоров’я.

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення поширюється на:

  • всі заклади охорони здоров’я незалежно від того, хто власник закладу;
  • на підприємців, які ведуть медичну практику та уклали договір з НСЗУ;
  • на тих суб’єктів господарювання, хто веде роздрібну торгівлю лікарськими засобами згідно з укладеним договором про реімбурсацію з НСЗУ.

Раніше ми писали про те, що вимагати гроші у пацієнта за лікування COVID-19 - є порушенням.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: МОЗ НСЗУ безоплатно безоплатна медицина алгоритм дій довідник лікарні
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