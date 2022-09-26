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Вимагати гроші у пацієнта за лікування COVID-19 — є порушенням: НСЗУ

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 156

 

Як має відбуватися безоплатне лікування коронавірусу у стаціонарі

Найкращий спосіб захиститися від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації є вакцинація. Проте якщо людина захворіла і потрібна госпіталізація, то вся медична допомога у стаціонарі – безоплатна. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах — покриваються Програмою медичних гарантій.

— Складання плану реабілітації та реабілітація в гострому періоді — також входять у безоплатний перелік послуг і оплачуються НСЗУ, — йдеться у повідомленні.

Для госпіталізації потрібне:

  • направлення від лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;
  • самозвернення у невідкладному стані.

— У цьому році до Програми медичних гарантій увійшов новий пакет «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях». Регіональні департаменти охорони здоров'я визначили опорні лікарні, які контрактувалися за цим пакетом із розрахунку один медзаклад на 200 тисяч населення. Таких закладів є 199 по всій країні. Саме до них мають госпіталізовувати пацієнтів з коронавірусом.

За готовність реагувати на інфекційні захворювання, у тому числі на COVID-19, медзаклади отримують від НСЗУ 1 053 510 грн щомісяця. З початку року за цим напрямом НСЗУ вже виплатила закладам 1 783 785 007 грн. Тож вимагати гроші за лікування у пацієнта — є порушенням, — розповіли в НСЗУ.

Водночас госпітальна мережа закладів, які надають стаціонарне лікування хворим на COVID-19, не обмежуватиметься лише опорними лікарнями. Якщо пацієнт із коронавірусом потрапить у заклад, який не має договору на інфекційну готовність, то НСЗУ заплатить такій лікарні за іншим пакетом — «Стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19», за умови укладеного договору. Договір на цей напрям має 581 медзаклад по всій країні. Перелік цих закладів можна дізнатися за номером контакт-центру 16-77.

Усі ці медзаклади забезпечені палатами інтенсивної терапії, обладнанням для проведення лабораторних та інструментальних досліджень, лікарськими засобами та медичними виробами для надання допомоги, апаратами ШВЛ тощо.

— Передусім пацієнту, що потрапив на стаціонар, має бути забезпечений первинний огляд. Далі пацієнту призначають необхідні дослідження, аналізи, тести, консультації тощо, — додали в НСЗУ.

Також пацієнту мають зробити тестування на COVID-19 методом ПЛР та інші необхідні аналізи:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • бактеріологічні дослідження;
  • біохімічний аналіз;
  • аналіз на глюкозу в крові тощо.

Якщо пацієнт потребуватиме, то й провести ЕКГ, рентген, УЗД або інші дослідження.

Нагадуємо, що Кременчуцький район повністю забезпечений вакциною від коронавірусної інфекції.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: безоплатно НСЗУ COVID-19 ковід-19 коронавірус безоплатна медицина лікування стаціонар лікарня порушення
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