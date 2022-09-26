Вимагати гроші у пацієнта за лікування COVID-19 — є порушенням: НСЗУ

Найкращий спосіб захиститися від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації є вакцинація. Проте якщо людина захворіла і потрібна госпіталізація, то вся медична допомога у стаціонарі – безоплатна. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах — покриваються Програмою медичних гарантій.
Для госпіталізації потрібне:
— У цьому році до Програми медичних гарантій увійшов новий пакет «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях». Регіональні департаменти охорони здоров'я визначили опорні лікарні, які контрактувалися за цим пакетом із розрахунку один медзаклад на 200 тисяч населення. Таких закладів є 199 по всій країні. Саме до них мають госпіталізовувати пацієнтів з коронавірусом.
За готовність реагувати на інфекційні захворювання, у тому числі на COVID-19, медзаклади отримують від НСЗУ 1 053 510 грн щомісяця. З початку року за цим напрямом НСЗУ вже виплатила закладам 1 783 785 007 грн. Тож вимагати гроші за лікування у пацієнта — є порушенням, — розповіли в НСЗУ.
Водночас госпітальна мережа закладів, які надають стаціонарне лікування хворим на COVID-19, не обмежуватиметься лише опорними лікарнями. Якщо пацієнт із коронавірусом потрапить у заклад, який не має договору на інфекційну готовність, то НСЗУ заплатить такій лікарні за іншим пакетом — «Стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19», за умови укладеного договору. Договір на цей напрям має 581 медзаклад по всій країні. Перелік цих закладів можна дізнатися за номером контакт-центру 16-77.
Усі ці медзаклади забезпечені палатами інтенсивної терапії, обладнанням для проведення лабораторних та інструментальних досліджень, лікарськими засобами та медичними виробами для надання допомоги, апаратами ШВЛ тощо.
Також пацієнту мають зробити тестування на COVID-19 методом ПЛР та інші необхідні аналізи:
Якщо пацієнт потребуватиме, то й провести ЕКГ, рентген, УЗД або інші дослідження.
Нагадуємо, що Кременчуцький район повністю забезпечений вакциною від коронавірусної інфекції.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер