Кременчуцький район повністю забезпечений вакциною від коронавірусної інфекції

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З другої половини вересня на території Кременчуцького району спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, станом на 22 вересня у районі захворіло вже 325 людей. Лише за останній тиждень зафіксували 228 нових випадків. Найбільше захворювань зареєстрували у Кременчуці (118), Горішніх Плавнях (47) та Семенівський територіальній громаді (11).

- Наразі усі територіальні громади району, як і всієї Полтавщини, перебувають у «жовтій» карантинній зоні. Найбільш ефективним методом запобігання розповсюдженню захворюванності є вакцинація. Тому закликаю усіх вакцинуватися. Особисто я це вже зробив. Вакцинами район забезпечений, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що цього тижня 4884 доз вакцини Pfizer надійшли в усі медичні установи району, які проводять вакцинацію. Заклади охорони здоров’я станом на 22 вересня мають достатній запас вакцин – загалом 19907 доз. Це CoronaVac, Pfizer та Janssen.

Олег Лєднік нагадав, що наразі «масковий режим» введений у Горішніх Плавнях та у лікарнях Кременчука.

Нагадаємо, що у Кременчуці найближчими днями комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне питання про запровадження карантинних правил у місті. Про це повідомила Кременчуцька міська рада. Причина – різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

