Прорив греблі Кременчуцької ГЕС маловірогідний, – «Укргідроенерго»

Гідротехнічні споруди Кременчуцької ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі маловірогідний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного ураження не матимуть катастрофічних наслідків. Про це повідомили в інтернет-виданні «Світловодськ» з посиланням на пресслужбу ПрАТ «Укргідроенерго», найбільшу гідрогенеруючу компанію, до складу якої серед десяти станцій входить Кременчуцька гідроелектростанція.

- Зважаючи на поширення у мережі інтернет маніпулятивних оцінок щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Кременчуцького гідровузла, який можливий внаслідок завдання російськими військами ракетного удару по гідротехнічній споруді, повідомляємо наступне.

Відповідно до чинного законодавства України гідроелектростанції Укргідроенерго класифікуються як особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага щодо їх безпеки.

Експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій та здійснення експлуатаційного контролю за ними здійснюється відповідно до чинних галузевих керівних документів. Гідротехнічні споруди Кременчуцької ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам. ГТС оснащені автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Постійний експлуатаційний контроль та функціонування автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Кременчуцької ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

Враховуючи стратегічне значення Кременчуцької ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. На сьогодні особовий склад всіх підрозділів несе службу згідно з прийнятими розрахунками і планами.

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Кременчуцького гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х роках з урахуванням тогочасних загроз, із значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Кременчуцького водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.

Тож «Укргідроенерго» розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Кременчуцької ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок, - йдеться у повідомленні.