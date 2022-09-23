В Україні запустили сайт для людей з інвалідністю та людей старшого віку під час війни

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Вебпортал корисний для тих, хто живе в Україні, та тих, хто виїхав за кордон через війну

В Україні запустили сайт «Інформація під час війни для людей з інвалідністю та людей старшого віку» для українців вдома й тих, хто опинився за кордоном через повномасштабну війну рф проти нашої країни. Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соцзахисту населення Полтавської ОВА.

Серед іншого, на сайті можна знайти відповіді на такі питання:

як евакуюватися в безпечне місце маломобільним особам, що збирати в екстрену валізу, до яких організацій можна звернутись по допомогу тощо;

де можна зупинитися тимчасово, якщо ви переїхали з іншого населеного пункту в Україні;

як отримати статус людини з інвалідністю;

як отримати статус переселенця (внутрішньо переміщеної особи), біженця чи статус тимчасового захисту;

на яку допомогу в Україні та за кордоном ви маєте право та як її отримати;

як та де отримати психологічну допомогу;

як отримати медичну консультацію, ліки, технічні засоби реабілітації;

де отримати гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування, засоби гігієни, одяг тощо;

як евакуюватися в країни Європейського Союзу;

які правила перетину кордону;

як отримати дозвіл на перебування в тій чи іншій країні.

Сайт розрахований у першу чергу на людей старшого віку та осіб з інвалідністю, але інформаційні та презентаційні матеріали будуть корисними й для фахівців соціальної сфери при наданні соціальних послуг уразливим категоріям населення.

Створила цей сайт команда проєкту «Підтримка людей з інвалідністю, осіб старшого віку та їхніх сімей, які потребують допомоги в Україні», який реалізується ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у співпраці з ГО «Про.УД | Універсальний дизайн» та ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Нагадуємо, що Верховна Рада проголосувала за закон, який об'єднає Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування.