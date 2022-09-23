В Україні запустили сайт для людей з інвалідністю та людей старшого віку під час війни

В Україні запустили сайт «Інформація під час війни для людей з інвалідністю та людей старшого віку» для українців вдома й тих, хто опинився за кордоном через повномасштабну війну рф проти нашої країни. Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соцзахисту населення Полтавської ОВА.
Серед іншого, на сайті можна знайти відповіді на такі питання:
Сайт розрахований у першу чергу на людей старшого віку та осіб з інвалідністю, але інформаційні та презентаційні матеріали будуть корисними й для фахівців соціальної сфери при наданні соціальних послуг уразливим категоріям населення.
Створила цей сайт команда проєкту «Підтримка людей з інвалідністю, осіб старшого віку та їхніх сімей, які потребують допомоги в Україні», який реалізується ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у співпраці з ГО «Про.УД | Універсальний дизайн» та ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Нагадуємо, що Верховна Рада проголосувала за закон, який об'єднає Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер