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З 1 жовтня розмір компенсації за прихисток внутрішніх переселенців збільшується удвічі

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 242

 

Відповідне рішення прийняв уряд

Розмір компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб з 1 жовтня збільшується удвічі. Якщо на сьогодні вона складає 14,77 грн на день або 443,1 грн на місяць, то з жовтня буде складати 29,54 грн на день або 886,2 грн на місяць за кожну особу. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Таким чином уряд заохочує людей надавати допомогу вимушеним переселенцям у пошуках житла. Документи для отримання компенсації треба подавати до ЦНАПів, - пояснив він.

Зауважимо, що документи можна подати як у паперовій, так і в електронній формі, надіславши їх на електронну пошту відповідного органу.

Компенсація за прихисток ВПО не буде враховуватися як отриманий дохід при визначенні права на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги та нарахування розміру субсидії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО компенсація переселенці
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