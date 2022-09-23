З 1 жовтня розмір компенсації за прихисток внутрішніх переселенців збільшується удвічі

Розмір компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб з 1 жовтня збільшується удвічі. Якщо на сьогодні вона складає 14,77 грн на день або 443,1 грн на місяць, то з жовтня буде складати 29,54 грн на день або 886,2 грн на місяць за кожну особу. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Зауважимо, що документи можна подати як у паперовій, так і в електронній формі, надіславши їх на електронну пошту відповідного органу.
Компенсація за прихисток ВПО не буде враховуватися як отриманий дохід при визначенні права на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги та нарахування розміру субсидії.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер