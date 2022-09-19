Що робити жителям Світловодщини у разі катастрофічного затоплення

Пам'ятки для Хмельницького мікрорайону Світловодська, с. Власівка, с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка
Сьогодні зранку, 19 вересня, світловодчан просили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а пообіді виконком Світловодської міської ради нагадав, що робити у разі ракетного удару по Кременчуцькій ГЕС.
Публікуємо пам'ятки для жителів Хмельницького мікрорайону Світловодська, с. Власівка, с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка.
*Шановні жителі Хмельницького мікрорайону м. Світловодськ! Ви проживаєте та працюєте на території, яка потрапляє в зону катастрофічного затоплення в разі руйнування земляної греблі Кременчуцької ГЕС. В разі отримання інформації про те, що виникла загроза катастрофічного затоплення необхідно:
- вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;
- взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;
- взяти харчові продукти на 3 доби та питну воду;
- дітям дошкільного та молодшого шкільного віку вкласти в кишеню записку із зазначенням їх прізвища та ім’я, домашньої адреси, прізвища, ім’я та по батькові батьків, номери їх телефонів;
- організовано без паніки направлятись пішим порядком або приватним легковим транспортом до своїх збірних пунктів евакуації (ЗПЕ).
ЗПЕ № 1: Міський палац культури
- Світловодська ГМО
- СРЕМ ПАТ «КОЕ»
- Кременчуцький судно сплавний шлюз
- Світловодське районне лабораторне відділення Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр»
- ТОВ «Світловодський річковий термінал»
- ДП «Світловодський завод силікатних виробів»
- філія Кременчуцької ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»
- ТОВ «Світловодський завод металевих конструкцій»
- ЗОШ № 1
- ДНЗ №14
- АЗС - 3 од.
- квартал № 11: вул. Б. Хмельницького (буд. 1-109, 2-102), вул. Гетьмана Марка Жмайла (буд. 2-30), вул. Мічуріна, вул. Шкільна, вул. Київська, вул. В. Бойка (нижня частина), вул. Садова (інд. сектор), вул. Городоцька (нижня частина буд 39-71)
- квартал №18: вул. Гетьмана Петра Сагайдачного (буд. 1-56), вул. Володимира Сосюри (буд. 1-68), провулок Василя Стуса, вул. Пам'яті Героїв, вул. Героїв Чорнобиля (буд. 14, 15, 16, 19, 21), вул. Зелена (буд. 2-98,1-83)
- квартал №20: вул. Лісозаводська.
ЗПЕ № 2: Загальноосвітня школа №10
- ТОВ «Світловодський завод залізобетонних виробів»
- ТОВ «Сідвелс»
- Залізнична станція
- ТОВ «Альянс-Імпекс»
- ФОП Коханюк О.Б.
- ПП «Торговий дім «Каскад»
- 17 ДПРЧ ГУ ДСНС в області
- квартал № 12: вул. Першотравнева (буд. 1-107, 2-118), вул. Володимира Сосюри (буд. 55-104), вул. Софіївська (буд. 1-32), вул. Сухомлинського (18 будинків), вул. Крилівська (18 будинків), вул. Героїв Чорнобиля (буд. 5-10), вул. П. Мирного (буд. 3-10), Залізничний провулок (депо)
- квартал №13: вул. Українська, вул. Віктора Соколова, вул. Б.Хмельницького (буд. 104-198,111-215), вул. Героїв Чорнобиля, пров. П.Мирного (буд. 1-6), вул. Правди (буд. 1-3), вул. Червона
- квартал №14: вул. Гетьмана Марка Жмайла (буд. 3-61, 32-98), вул. Конька (буд. 33-53,36-62), вул. Вишнева (буд. 1-59), вул. Героїв Чорнобиля (буд. 1,3,5), пров. Спортивний (буд. 1-4), вул. Зелена (буд. 99-158).
ЗПЕ № 3: Загальноосвітня школа №5
- ПАТ завод «Спецзалізобетон»
- ПрАТ «Світловодське АТП- 13507»
- СМКП «Комбінат комунальних послуг»
- ТОВ «Світловодський маслосирзавод»
- СП ТОВ «Плайтех»
- квартал № 15: вул. Партизанська, вул. Дмитра Яворницького, вул. Михайлівська, Козацька (буд. 1, 3, 5) і багатоквартирні будинки, вул. Дружби (буд. 1-7, 2-18), вул. Некрасова (буд. 1, 2-10), вул. Ломоносова (буд. 1, 2, 3, 2а, 3а), вул. Озерна (буд. 1-6), пров. Озерний, пров. Зарічний, пров. Степовий, пров. Тобілевича
- квартал №16: вул. Котляревського, вул. І. Мазепи, вул. Покровська, вул. Першотравнева (буд. 109-221, 120-224), вул. Озерна (буд. 5, 7, 8, 10, 12), вул. Некрасова (буд. 3,5), вул. Дружби (буд. 20, 22, 24), пров. Новоселів, пров. Луговий, пров. Комарова, пров. Першотравневий, пров. Кропивницького
- квартал № 17: вул. Івана Франка, вул. Тімірязєва, вул. Комарова, вул. Табурищанська, вул. Дружби (буд. 9, 11, 13, 26, 28, 30), вул. Козацька, вул. Озерна (буд. 7-43).
Надалі в складі колон ви будете відправлені в населені пункти безпечних районів Великоандрусівської громади Олександрійського району.
*Шановні жителі с. Власівка! Ви проживаєте та працюєте на території, яка потрапляє в зону катастрофічного затоплення в разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС. В разі отримання інформації про те, що виникла загроза катастрофічного затоплення необхідно:
- вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;
- взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;
- взяти продукти харчування на 3 доби та питну воду;
- дітям дошкільного та молодшого шкільного віку вкласти в кишеню записку із зазначенням їх прізвища та ім’я, домашньої адреси, прізвища, ім’я та по батькові батьків, номери їх телефонів;
- організовано проводити посадку в автобуси в наступних місцях:
- на розі вулиць Долинска-Зелена;
- на розі вулиць Грушевського-Долинська;
- на вулиці Першотравнева, буд. 59 - біля адміністративної будівлі старости селища;
- на розі вулиць Східна біля території будинку №1;
- на розі вулиць Молодіжна-Труда;
-на вулиці Висоцького біля ГРК «Мастер».
Громадяни, які можуть переміщатись приватним легковим транспортом евакуйовуються у складі загальних транспортних колон до збірного пункту евакуації. Працівники підприємств відправляються до збірного пункту евакуації транспортом підприємств. У разі відсутності транспорту для евакуації необхідно самостійно направлятись пішим порядком до збірного пункту евакуації (ЗПЕ), який знаходиться в клубі с. Недогарки.
Надалі в складі колон ви будете відправлені в населені пункти безпечних районів Кременчуцького району Полтавської області.
*Шановні жителі с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка! Ви проживаєте на території, яка може потрапити в зону затоплення в разі руйнування земляної греблі Кременчуцької ГЕС. Зокрема це:
- вся територія с. Вільне
- нижня частина с. Павлівка:
- вул. Підлісна;
- вул. Центральна;
- буд. 125- 100 (ділянка від Будинку культури до магазину).
В разі отримання інформації про те, що виникла загроза затоплення мешканцям с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка необхідно:
- вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;
- взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;
- взяти продукти харчування на 3 доби та питну воду;
- організовано без паніки направлятись пішим порядком або приватним легковим транспортом до збірного пункту евакуації (ЗПЕ), який знаходиться в Павлівській загальноосвітній школі, за адресою: пров. Шкільний, 9А.
Після вашої реєстрації на ЗПЕ, вас буде тимчасово розміщено на безпечній території Павлівської загальноосвітньої школи.
Раніше ми писали, як діяти кременчужанам у разі загрози катастрофічного підтоплення.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: college.kymu.edu.ua