Що робити жителям Світловодщини у разі катастрофічного затоплення

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Пам'ятки для Хмельницького мікрорайону Світловодська, с. Власівка, с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка

Сьогодні зранку, 19 вересня, світловодчан просили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а пообіді виконком Світловодської міської ради нагадав, що робити у разі ракетного удару по Кременчуцькій ГЕС.

Публікуємо пам'ятки для жителів Хмельницького мікрорайону Світловодська, с. Власівка, с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка.





*Шановні жителі Хмельницького мікрорайону м. Світловодськ! Ви проживаєте та працюєте на території, яка потрапляє в зону катастрофічного затоплення в разі руйнування земляної греблі Кременчуцької ГЕС. В разі отримання інформації про те, що виникла загроза катастрофічного затоплення необхідно:

вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;

взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;

взяти харчові продукти на 3 доби та питну воду;

дітям дошкільного та молодшого шкільного віку вкласти в кишеню записку із зазначенням їх прізвища та ім’я, домашньої адреси, прізвища, ім’я та по батькові батьків, номери їх телефонів;

організовано без паніки направлятись пішим порядком або приватним легковим транспортом до своїх збірних пунктів евакуації (ЗПЕ).

ЗПЕ № 1: Міський палац культури

Світловодська ГМО

СРЕМ ПАТ «КОЕ»

Кременчуцький судно сплавний шлюз

Світловодське районне лабораторне відділення Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр»

ТОВ «Світловодський річковий термінал»

ДП «Світловодський завод силікатних виробів»

філія Кременчуцької ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»

ТОВ «Світловодський завод металевих конструкцій»

ЗОШ № 1

ДНЗ №14

АЗС - 3 од.

квартал № 11: вул. Б. Хмельницького (буд. 1-109, 2-102), вул. Гетьмана Марка Жмайла (буд. 2-30), вул. Мічуріна, вул. Шкільна, вул. Київська, вул. В. Бойка (нижня частина), вул. Садова (інд. сектор), вул. Городоцька (нижня частина буд 39-71)

квартал №18: вул. Гетьмана Петра Сагайдачного (буд. 1-56), вул. Володимира Сосюри (буд. 1-68), провулок Василя Стуса, вул. Пам'яті Героїв, вул. Героїв Чорнобиля (буд. 14, 15, 16, 19, 21), вул. Зелена (буд. 2-98,1-83)

квартал №20: вул. Лісозаводська.

ЗПЕ № 2: Загальноосвітня школа №10

ТОВ «Світловодський завод залізобетонних виробів»

ТОВ «Сідвелс»

Залізнична станція

ТОВ «Альянс-Імпекс»

ФОП Коханюк О.Б.

ПП «Торговий дім «Каскад»

17 ДПРЧ ГУ ДСНС в області

квартал № 12: вул. Першотравнева (буд. 1-107, 2-118), вул. Володимира Сосюри (буд. 55-104), вул. Софіївська (буд. 1-32), вул. Сухомлинського (18 будинків), вул. Крилівська (18 будинків), вул. Героїв Чорнобиля (буд. 5-10), вул. П. Мирного (буд. 3-10), Залізничний провулок (депо)

квартал №13: вул. Українська, вул. Віктора Соколова, вул. Б.Хмельницького (буд. 104-198,111-215), вул. Героїв Чорнобиля, пров. П.Мирного (буд. 1-6), вул. Правди (буд. 1-3), вул. Червона

квартал №14: вул. Гетьмана Марка Жмайла (буд. 3-61, 32-98), вул. Конька (буд. 33-53,36-62), вул. Вишнева (буд. 1-59), вул. Героїв Чорнобиля (буд. 1,3,5), пров. Спортивний (буд. 1-4), вул. Зелена (буд. 99-158).

ЗПЕ № 3: Загальноосвітня школа №5

ПАТ завод «Спецзалізобетон»

ПрАТ «Світловодське АТП- 13507»

СМКП «Комбінат комунальних послуг»

ТОВ «Світловодський маслосирзавод»

СП ТОВ «Плайтех»

квартал № 15: вул. Партизанська, вул. Дмитра Яворницького, вул. Михайлівська, Козацька (буд. 1, 3, 5) і багатоквартирні будинки, вул. Дружби (буд. 1-7, 2-18), вул. Некрасова (буд. 1, 2-10), вул. Ломоносова (буд. 1, 2, 3, 2а, 3а), вул. Озерна (буд. 1-6), пров. Озерний, пров. Зарічний, пров. Степовий, пров. Тобілевича

квартал №16: вул. Котляревського, вул. І. Мазепи, вул. Покровська, вул. Першотравнева (буд. 109-221, 120-224), вул. Озерна (буд. 5, 7, 8, 10, 12), вул. Некрасова (буд. 3,5), вул. Дружби (буд. 20, 22, 24), пров. Новоселів, пров. Луговий, пров. Комарова, пров. Першотравневий, пров. Кропивницького

квартал № 17: вул. Івана Франка, вул. Тімірязєва, вул. Комарова, вул. Табурищанська, вул. Дружби (буд. 9, 11, 13, 26, 28, 30), вул. Козацька, вул. Озерна (буд. 7-43).

Надалі в складі колон ви будете відправлені в населені пункти безпечних районів Великоандрусівської громади Олександрійського району.





*Шановні жителі с. Власівка! Ви проживаєте та працюєте на території, яка потрапляє в зону катастрофічного затоплення в разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС. В разі отримання інформації про те, що виникла загроза катастрофічного затоплення необхідно:

вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;

взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;

взяти продукти харчування на 3 доби та питну воду;

дітям дошкільного та молодшого шкільного віку вкласти в кишеню записку із зазначенням їх прізвища та ім’я, домашньої адреси, прізвища, ім’я та по батькові батьків, номери їх телефонів;

організовано проводити посадку в автобуси в наступних місцях:

- на розі вулиць Долинска-Зелена;

- на розі вулиць Грушевського-Долинська;

- на вулиці Першотравнева, буд. 59 - біля адміністративної будівлі старости селища;

- на розі вулиць Східна біля території будинку №1;

- на розі вулиць Молодіжна-Труда;

-на вулиці Висоцького біля ГРК «Мастер».

Громадяни, які можуть переміщатись приватним легковим транспортом евакуйовуються у складі загальних транспортних колон до збірного пункту евакуації. Працівники підприємств відправляються до збірного пункту евакуації транспортом підприємств. У разі відсутності транспорту для евакуації необхідно самостійно направлятись пішим порядком до збірного пункту евакуації (ЗПЕ), який знаходиться в клубі с. Недогарки.

Надалі в складі колон ви будете відправлені в населені пункти безпечних районів Кременчуцького району Полтавської області.





*Шановні жителі с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка! Ви проживаєте на території, яка може потрапити в зону затоплення в разі руйнування земляної греблі Кременчуцької ГЕС. Зокрема це:

вся територія с. Вільне

нижня частина с. Павлівка:

- вул. Підлісна;

- вул. Центральна;

- буд. 125- 100 (ділянка від Будинку культури до магазину).

В разі отримання інформації про те, що виникла загроза затоплення мешканцям с. Вільне та нижньої частини с. Павлівка необхідно:

вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;

взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;

взяти продукти харчування на 3 доби та питну воду;

організовано без паніки направлятись пішим порядком або приватним легковим транспортом до збірного пункту евакуації (ЗПЕ), який знаходиться в Павлівській загальноосвітній школі, за адресою: пров. Шкільний, 9А.

Після вашої реєстрації на ЗПЕ, вас буде тимчасово розміщено на безпечній території Павлівської загальноосвітньої школи.





Раніше ми писали, як діяти кременчужанам у разі загрози катастрофічного підтоплення.