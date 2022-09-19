На Кременчуччині у двох сім'ях народилося по п'ятій дитині

У Кременчуці п'ять родин минулого тижня стали багатодітними – у них народилося по третій дитині. Про це сповістила пресслужба мерії.
А дві сім’ї поповнилися п'ятою дитиною. У село Петрівка до двох братиків та двох сестричок поїхала маленька Софійка, а в село Рибалки до чотирьох братів – маленький Ельдар.
З 12 по 18 вересня у Кременчуці народилося 36 малюків: 19 дівчаток та 17 хлопчиків, шестеро з них у родинах внутрішньо переміщених осіб.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер