22 вересня відбудеться «Краєзнавча мандрівка правобережжям Кременчука»

22 вересня за ініціативи бібліотеки та тролейбусного управління відбудеться екскурсія «Краєзнавча мандрівка правобережжям Кременчука». Місце збору о 12.00 на зупинці ім.Андрія Ізюмова.

- Кременчуцька міська публічна бібліотека спільно з Кременчуцьким тролейбусним управлінням імені Л.Я. Левітана запрошує кременчужан та гостей міста здійснити краєзнавчу мандрівку правобережною частиною міста автобусним маршрутом № 25 від Крюківського мосту до кінцевої зупинки «Кафе «Бджілка» та тролейбусним маршрутом №26 – А від Крюківського мосту до кінцевої зупинки вул. Академіка Герасимовича.

Напередодні святкування Дня міста і Всеукраїнського Дня бібліотек ми пропонуємо дізнатися більше про історію Правобережжя Кременчука, історію вулиць та топонімічних назв зупинок, про відомих людей, чиї імена пов’язані з цим районом, — йдеться у повідомленні.

Участь в екскурсії – за попереднім записом (телефон 0987910213).