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Надзвичайні новини

Добре посиділи: на Кременчуччині застілля закінчилося поножовщиною

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 156

 

Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані

19 вересня, близько 4.00, в одному із сіл Кременчуцького району 31-річний чоловік отримав ножове поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Про травму чоловіка поліцію повідомила його співмешканка. Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини скоєного та затримали того, хто завдав тілесних ушкоджень потерпілому. 

— За попередньою версією слідства, між потерпілим та його 28-річним знайомим під час спільного застілля виникла сварка, в ході якої останній вдарив чоловіка ножем. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні Кременчука. За інформацією лікарів, його стан тяжкий. З фігурантом, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні замаху на вбивство, наразі працюють слідчі. Його затримали. Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, — розповів Борис Ніколайчук, начальник відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Rivne Online
Теги: ножове поранення
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