На Полтавщині асенізатор зливав нечистоти у поле

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У Миргородському районі зареєстрували факт забруднення землі сільськогосподарського призначення нечистотами. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією органу досудового розслідування, водій вантажівки-асенізатора злив зібрані з домогосподарств нечистоти у соняшникове поле, неподалік селища Ромодан. Відібрані з місця події зразки ґрунту спрямовані на судову експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом районного відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 (Забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил) Кримінального кодексу України.