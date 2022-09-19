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Оксана Коротич із Горішніх Плавнів – переможниця всеукраїнського конкурсу «Код нації»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 200

Місткиня посіла 1 місце в номінації «Майстерна Україна»

Оксана Коротич із Горішніх Плавнів – переможниця всеукраїнського конкурсу «Код нації», присвяченого Дню Незалежності України. Вона посіла 1 місце в номінації «Майстерна Україна» у віковій категорії 18+.

 

На конкурс Оксана Коротич представляла вишиту картину «Квіткові мрії» із зображенням маків, волошок, ромашок та інших квітів. Це комбінована 3D вишивка (тканина, стрічки, нитки) розміром 40х50 см.

 

Сама Оксана говорить, що понад 10 років займається цим видом рукоділля, створила декілька сотень незвичних, оригінальних об'ємних картин і предметів інтер'єру.

 

- Вважаю (до речі, і не я одна), що її творчі роботи давно вже не асоціюються зі словом «рукоділля», а скоріше зі словом «мистецтво». І звичайною рукодільницею Оксану не можу назвати, бо вона – справжня мисткиня. Спостерігаю за її творчістю вже дев’ять років і досі не перестаю захоплюватися неймовірним талантом, - пише у facebook поціновувачка творчості Оксани Коротич горішньоплавнянка Лілія.

Нагадуємо, що у Горішніх Плавнях триває виставка кераміки Розалії Чабаненко.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: facebook-сторінка Оксани Коротич
Теги: код нації конкурс переможниця оксана коротич Горішні Плавні вишивка картина 3D вишивка
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