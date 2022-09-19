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Кременчук, Надзвичайні новини, Освіта

Родина всиновила одразу 6-х дітей: у Кременчуцькій РВА закликають залучатись до нових форм сімейного виховання

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 309

 

На обліку в районній службі у справах дітей наразі перебуває майже чотири сотні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

У Кременчуцькому районі, як і в цілому в Україні, наразі поширюються нові форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіла начальник районної служби у справах дітей Тетяна Гірман.

За її словами, на обліку в районній службі у справах дітей наразі перебуває 391 дитина. Під опікою громадян знаходиться 374 дітей.

У районі створено 27 прийомних сімей, які виховують 49 дітей. А у 9-ти дитячих будинках сімейного типу виховується 51 дитина. Один із таких будинків після початку широкомасштабного вторгнення російської армії евакуювався з Харківської області. Житлове приміщення для цього дитячого будинку сімейного типу надала Пришибська територіальна громада.

 

- Закликаю громадян до створення нових форм сімейного виховання, щоб кожна українська дитина, яка залишилася без батьків, або позбавлена батьківського піклування, росла і виховувалися у родині. Хочу подякувати усім тим небайдужим людям, які після проходження відповідного навчання, обрали якусь форму сімейного виховання та огорнули сімейним теплом та любов’ю знедолених дітей, - зазначила Тетяна Гірман.

Вона розповіла, що одне із важливих завдань очолюваною нею служби є захист дітей від жорстокого поводження та насильства у сім’ях. Родини, які опинились у складних життєвих обставинах, або у яких є ризик жорстокого поводження та насильства відносно дітей, перебувають на обліку та під контролем районної служби у справах дітей. Таких сімей у Кременчуцькому районі близько трьох сотень.

Фахівці служби разом з представниками органів місцевого самоврядування, дільничними офіцерами поліції та працівниками ювенальної поліції проводять моніторинг таких сімей, відвідують дітей та контролюють дотримання їхніх прав із завданням не допустити домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Тетяна Гірман також розповіла, що наразі вдосконалюється механізм оформлення документів для усиновлення дітей. Зокрема, можна буде подати ці документи через додаток «Дія».

- Кількість людей, що вирішили всиновити дитину з початком війни збільшилася. Є випадок всиновлення одразу 6-х дітей в одному із будинків сімейного типу. Вихователі вирішили таким чином створити повноцінну родину, - розповіла Тетяна Гірман.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район діти-сироти піклування усиновлення
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