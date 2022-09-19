На Полтавщині сталася смертельна ДТП з мотоциклістом

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19 вересня, близько 12.00, на вулиці Слюсарна у Карлівці Полтавського району 39-річний водій мотоцикла виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі сходами пішого шляхопроводу. Про це повідомила пресслужба поліції.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. На жаль, врятувати життя мотоцикліста не вдалося.

За даним фактом слідчим управлінням поліції Полтавщини вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).