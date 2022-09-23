Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію: горіла автівка, п’яні дебоші та водії напідпитку

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 134

В цілому оперативна ситуація у районі була спокійною

У Кременчуцькому районі минула доба пройшли відносно спокійно, ситуація контрольована. Надзвичайних ситуацій та резонансних злочинів не було. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 3 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного правопорушника склали адмінпротокол про домашнє насильство. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнули 3-х водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотиків. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).

Рятувальники ДСНС вчора, 22 вересня, один раз виїжджали на гасіння пожежі – у Кременчуці на вулиці Насосній загорівся легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих.