У Кременчуцькому районі з 23 вересня заборонили усі масові заходи

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 282

Щорічно в останній тиждень вересня на Полтавщині відзначають дні міст, селищ і сіл та планують різні концерти і масові заходи, які приурочені до цих днів. Цього року жодних урочистостей з масовим скупченням людей не буде. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він заявив, що з 23 вересня усі масові заходи у Кременчуцькому районі та в Полтавській області заборонені. Відповідно відмінені благодійний концерт та виставка голубів, проведення яких планувалося у Кременчуці до Дня міста.

На такій забороні наполягає Командувач оперативно-тактичного командування «Суми», до території якого відноситься Полтавщина.

Олег Лєднік попросив усіх з розумінням поставитися до введених владою обмежень та застережень військових, реагувати на усі повітряні тривоги, зважаючи на проведення псевдореферендуму на окупованих територіях та можливість всіляких провокацій та посилення ракетних обстрілів.

- Військові заборонили проводити масові заходи, де скупчення людей буде більше 10 осіб. Прошу усіх з розумінням поставитись до цих обмежень та застережень військових. Це рішення направлено на збереження життя і здоров’я громадян. Контроль за його виконанням покладено на органи поліції та прокуратуру, - заявив Олег Лєднік, додавши, що відповідні листи направить головам територіальних громад району.