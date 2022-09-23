Малецький закликав готувати своє житло до зими

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У Кременчуці активно готують місто до зими та закликають готуватись до холодів містян. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, наразі прокладають нові труби та ремонтують тепломережі, де це потрібно і були відповідні технічні можливості.

- Паралельно, щоб оптимізувати проведення земляних робіт, виконуємо облаштування систем зливової каналізації. Ставлю завдання дорожникам, щоб в максимально стислі терміни виконували відновлювальні ремонти дорожнього покриття після проведення робіт по заміні комунікацій. Ця зима обіцяє бути найважчою на нашій з вами пам’яті. Звертаюся до кожного керівника - підготувати підпорядковане вам підприємство, заклад, установу. Що потрібно робити, ви всі добре знаєте! - написав Малецький на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, станом на кінець серпня Полтавщина була готова до зими на 80%.