Футбольний матч «Кремінь-2» був перерваний повітряною тривогою

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 174

Вчора, 22 вересня, футболісти «Кремінь-2» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийняли команду «Хуст». Сам матч був перерваний повітряною тривогою.

Кремінь-2 (Кременчук) – ФК Хуст – 0:1

Голи: Фляшко, 64

Кремінь-2 (стартовий склад): Оксененко, Товкач, Кур’янов, Д.П. Сидоренко, Ульянко, Гонтар, Жданович, П’ятибрат, Покась, Руднєв, Кучеренко. Запасні: Третяк, Неборак, Пігарєв, Горобець, Клепко, Курило, Лозенко, Вл. Пилипенко. Головний тренер: Юрій Чумак.

Хуст (стартовий склад): Леванідов, Мердєєв, Іванов, Романенко, Боднарук, Павлич, Вагін, Нечосов, П. Луців, В. Луців, Станкович. Запасні: Белименко, Мороз, Фляшко, Повхан, Приходько, Стрілець, Лесунов, М. Пилип. Головний тренер: Володимир Циткін.

Матч проходив у середньому темпі. «Хуст» був ближчим до того, щоб відкрити рахунок. На 31 хвилині після тривалої облоги воріт Оксененка м’яч відскочив до Вагіна і голкіперу довелося парирувати, а от Мердєєв із добивання пробив вище цілі. А перед самою перервою Нечосов відважився на сильний дальній удар – м’яч зав’яз у ногах своїх і чужих, до воріт навіть не докотившись.

На початку другого тайму, який затримався через затяжну повітряну тривогу більш як на пів години, м’яч навіть побував у воротах гостей, але свисток прозвучав раніше. А от ФК «Хуст» забив за всіма правилами, причому відзначився гравець, якого Циткін щойно випустив на заміну. Перший м’яч від воротаря в центрі поля розіграли брати Луціви, Василь тонким пасом запустив у прохід Фляшка. Михайло, не маючи змоги зрізати кут чи підібрати м’яча під праву ногу, прямо з лівої пробив у дальній кут – 0:1. До цього нападник всього раз вийшов на заміну, а тепер забив напрочуд важливий гол. Був би Фляшко взагалі молодець, якби в атаці два в два не пошкодував пасу на П. Луціва, натомість він на 89-й хвилині став сам іти в завершення, й шанс на другий гол було втрачено.

Треба сказати, що «Кремінь-2» намагався відігратися – Леванідов зреагував на удар П’ятибрата, та й інші атакувальні гравці час від часу брали на себе ініціативу. Проте більший загальнокомандний досвід хустян зіграв свою роль, вони набрали 7 очок і в очікуванні матчів вікенду вийшли на друге місце. «Кремінь-2» залишається з трьома очками сьомим – відразу три команди в кроковій доступності, проте дві з них зіграють між собою, так що на останнє місце резерв точно не опуститься.

М Команда I П Н П РМ О 1 "Нива" 3 3 0 0 8-2 9 2 "Хуст" 4 2 1 1 7-4 7 3 "Чайка" 3 2 0 1 5-4 6 4 "Васт" 3 1 1 1 7-3 4 5 "Звягель" 2 1 1 0 4-0 4 6 "Рубікон" 3 1 1 1 5-6 4 7 "Кремінь-2" 4 1 0 3 3-10 3 8 Нива" В 3 0 2 1 1-4 2 9 "Реал Фарма" 2 0 1 1 0-2 1 10 "Металург-2" 3 0 1 2 3-8 1

Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді 1 жовтня з «Нивою».