Футбольний матч «Кремінь-2» був перерваний повітряною тривогою

Вчора, 22 вересня, футболісти «Кремінь-2» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийняли команду «Хуст». Сам матч був перерваний повітряною тривогою.
Кремінь-2 (Кременчук) – ФК Хуст – 0:1
Голи: Фляшко, 64
Кремінь-2 (стартовий склад): Оксененко, Товкач, Кур’янов, Д.П. Сидоренко, Ульянко, Гонтар, Жданович, П’ятибрат, Покась, Руднєв, Кучеренко. Запасні: Третяк, Неборак, Пігарєв, Горобець, Клепко, Курило, Лозенко, Вл. Пилипенко. Головний тренер: Юрій Чумак.
Хуст (стартовий склад): Леванідов, Мердєєв, Іванов, Романенко, Боднарук, Павлич, Вагін, Нечосов, П. Луців, В. Луців, Станкович. Запасні: Белименко, Мороз, Фляшко, Повхан, Приходько, Стрілець, Лесунов, М. Пилип. Головний тренер: Володимир Циткін.
Матч проходив у середньому темпі. «Хуст» був ближчим до того, щоб відкрити рахунок. На 31 хвилині після тривалої облоги воріт Оксененка м’яч відскочив до Вагіна і голкіперу довелося парирувати, а от Мердєєв із добивання пробив вище цілі. А перед самою перервою Нечосов відважився на сильний дальній удар – м’яч зав’яз у ногах своїх і чужих, до воріт навіть не докотившись.
На початку другого тайму, який затримався через затяжну повітряну тривогу більш як на пів години, м’яч навіть побував у воротах гостей, але свисток прозвучав раніше. А от ФК «Хуст» забив за всіма правилами, причому відзначився гравець, якого Циткін щойно випустив на заміну. Перший м’яч від воротаря в центрі поля розіграли брати Луціви, Василь тонким пасом запустив у прохід Фляшка. Михайло, не маючи змоги зрізати кут чи підібрати м’яча під праву ногу, прямо з лівої пробив у дальній кут – 0:1. До цього нападник всього раз вийшов на заміну, а тепер забив напрочуд важливий гол. Був би Фляшко взагалі молодець, якби в атаці два в два не пошкодував пасу на П. Луціва, натомість він на 89-й хвилині став сам іти в завершення, й шанс на другий гол було втрачено.
Треба сказати, що «Кремінь-2» намагався відігратися – Леванідов зреагував на удар П’ятибрата, та й інші атакувальні гравці час від часу брали на себе ініціативу. Проте більший загальнокомандний досвід хустян зіграв свою роль, вони набрали 7 очок і в очікуванні матчів вікенду вийшли на друге місце. «Кремінь-2» залишається з трьома очками сьомим – відразу три команди в кроковій доступності, проте дві з них зіграють між собою, так що на останнє місце резерв точно не опуститься.
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Нива"
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|"Хуст"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|3
|"Чайка"
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|4
|"Васт"
|3
|1
|1
|1
|7-3
|4
|5
|"Звягель"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|6
|"Рубікон"
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|7
|"Кремінь-2"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|8
|Нива" В
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|9
|"Реал Фарма"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|10
|"Металург-2"
|3
|0
|1
|2
|3-8
|1
Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді 1 жовтня з «Нивою».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер