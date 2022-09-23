У Горішніх Плавнях провели в останню путь військового Олександра Чугаінова

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Вчора, 22 вересня, у Горішніх Плавнях провели в останню путь старшого сержанта ЗСУ Олександра Чугаінова. Його поховали з почестями на Алеї слави на кладовищі.

Олександр Всеволодович Чугаінов народився 10 листопада 1967 року у Темрюку Краснодарського краю росії. Навчався у Горішніх Плавнях, закінчив 8 класів у середній школі №5. Професійну освіту здобув у Кобеляцькому СПТУ №43 за спеціальністю «Механізатор широкого профілю».

У 1986-1988 роках Олександр проходив строкову військову службу, служив в Афганістані. Після армії з 1989 року до 2003 рік працював у Дніпровському рудоуправлінні Полтавського ГЗК. Трудився спочатку помічником машиніста бурової установки, а потім машиністом. Потім поїхав на північ у Красноярський край і 10 років працював там за фахом. Повернувся в Горішні Плавні в 2013 році, трудився на Єристівському ГЗК машиністом бурової установки.

17 травня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Через 4 місяці, 17 вересня, біля села Клинове на Донеччині в бою з переважаючими силами противника старший сержант Олександр Чугаінов загинув, захищаючи Батьківщину.