Як стати щасливим: 45-річний чоловік має двох дочок, шістьох онуків та 30 прийомних дітей

У Козельщині, що на Полтавщині, живе унікальна людина, яка огорнута атмосферою дитячої любові, завдяки чому відчуває себе щасливою. Журналісти кременчуцьких ЗМІ познайомились з 45-річним Валентином Бобіренко, який наразі офіційно виховує 9-х дітей. А батьком його називають двоє рідних та 30 прийомних дітей, які зараз виховуються або раніше виховувалися у його дитячому будинку сімейного типу. Крім цього, у Валентина є вже шестеро онуків, які теж дуже люблять свого дідуся.
Натепер в його будинку живуть 14 дітей – «випускники» або вихованці будинку сімейного типу, яким вже виповнилося 18 років, часто приїжджають до людини, яка виростила та виховала їх замість рідних батьків, і яку вони вважають своїм татом. Хочуть побачитись та допомагають батьку по господарству і в догляді за дітьми.
Він створив дитячий будинок сімейного типу у 2009 році, вирішивши допомагати дітям, які опинились у складній життєвій ситуації. До такого рішення його підштовхнула сумна історія знайомої родини, де матір покинула трьох дітей заради влаштування особистого життя.
Коли він взяв до себе на виховання перших прийомних дітей, його будинок був ще одноповерховим. Згодом відбудував другий поверх та обладнав там кілька кімнат та клас для навчання.
Зараз у будинку дуже затишно, чисто і комфортно. Усі кімнати, а їх 14, обладнані сучасними новими меблями. У маленьких дітей є іграшки, у підлітків – комп’ютери. У дівчинки, яка хотіла навчитися грати на гітарі, в кімнаті лежить гітара. У коридорі є піаніно, а ще у будинку дуже багато книжок. Книжкові полиці стоять майже в усіх кімнатах. Для дітей є кілька велосипедів та самокатів.
У будинку сімейного типу виховуються діти різного віку – від першокласників до випускників. Старші допомагають дивитися за молодшими та допомагають по господарству. Хоча, як розповідає Валентин, прибирають у будинку вони усі разом.
Біля будинку є город та невеликий сад з яблунями, грушами та виноградом.
У його великій родині усього і усім вистачає. Держава виплачує достатні кошти на утримання дітей, які він витрачає на харчування, придбання одежі, навчання та лікування, адже серед дітей є й такі, що мають складні хронічні захворювання.
Багатодітний батько, який офіційно працює вихователем у своєму будинку, розповів, що бюджет родини на місяць сягає до 100 тисяч грн. Одні тільки комунальні платежі складають близько 10 тисяч грн. А одяг на дітях просто «горить», вони ростуть, треба купувати зимову одежу, харчі, ліки…
Валентин Бобіренко має автомобіль, але на ньому таку велику родину не перевезеш. І це єдина проблема, про яку він мимохідь згадав у розмові з журналістами:
Він називає свій будинок сімейного типу родиною і розповів цікаву історію, що відбулася на його День народження і яка свідчить, що саме так – це справжня родина.
Журналісти поспілкувалися з дітьми різного віку. Усі вони дуже відкриті, товариські та охоче йшли на контакт.
А Микола, якому вже виповнилося 19 років і він разом із старшим братом виховувався у цьому дитячому будинку сім останніх років, розповів свою історію життя.
Він розповів про свою мрією – одружитись, створити сім’ю, народити свою дитину і обов’язково взяти на виховання дитину, що залишилася без батьківського піклування. Бо знає на власному досвіді, як це боляче і як хочеться таким дітям потрапити до люблячої її родини.
Свої історії журналістам розповіли і дві 14-річні дівчинки, які живуть разом у кімнаті – Рита і Рубіна.
Валентин Бобіренко зауважив, що в його будинку сімейного типу часто виховуються рідні брати і сестри та назвав декілька їх імен: Віка і Женя, Коля і Михайло, Рубіна і Радік.
Дівчатка-підлітки також розповіли, що у них в будинку у кожного є свої обов’язки. Вони разом із Валіком готують їжу – їм це подобається і у них це добре виходить. На питання журналістів, що готували сьогодні на сніданок, дівчата відповіли, що спагеті з томатом, сиром і маслом. Дівчата додали, що меню складають самі і батько у цей процес майже не втручається.
Проводжаючи журналістів, діти встигли покататися на велосипедах, самокатах та роликах та зробили колективне фото перед входом до будинку. Під час фотографування діти обіймали один одного та батька і посміхалися. Відчувалося, що це справжня велика родина. І що батько такої великої родини дійсно може відчувати себе щасливою людиною.
А начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман розповіла, що у районі створено 9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 51 дитина. В одному дитячому будинку одночасно може виховуватися до 10 дітей.
Повну інформацією про патронат та інші форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна отримати у спеціалістів служби у справах дітей Кременчуцької РВА за телефоном (0536) 74-20-25.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер