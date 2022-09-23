«Благоустрій Кременчука» вдруге не знайшов бажаючих ремонтувати сквер «Нафтохімік»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 2

Торги з очікуваною вартістю понад 3 млн гривень знову не відбулись, тому є велика ймовірність, що договір укладуть із «потрібним» підрядником

КП «Благоустрій Кременчука» вдруге скасувало торги на реконструкцію скверу «Нафтохімік» («Енерджи»). Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Причина скасування — подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Нагадаємо, повторний тендер КП оголосило 6 вересня, очікувана вартість закупівлі — 3,05 млн гривень. Перші торги були оголошені 18 серпня, скасовані вони з тієї ж причини.

Згідно із Законом «Про публічні закупівлі» замовник - КП «Благоустрій Кременчука» - тепер має право застосувати переговорну процедуру закупівлі, оскільки вже двічі була відмінена процедура відкритих торгів. Тобто без аукціону укласти договір із підрядником. Можливо, зі «зручним» та «потрібним».

Нагадаємо, під час війни міська влада хоче замінити тротуари, облаштувати систему поливу та зробити освітлення, а також укласти новий рулонний газон в існуючому та функціонуючому сквері «Енерджи», що на Молодіжному.