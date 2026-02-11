Верховний Суд зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати плату кременчуківці за тепло

28 січня Верховний Суд задовольнив касацію жительки Кременчука та зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати їй нарахування за опалення і гарячу воду за тарифами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Про це стало відомо з постанови, якук оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Верховний Суд скасував рішення Автозаводського райсуду Кременчука від 25 грудня 2024 року та постанову Полтавського апеляційного суду від 17 квітня 2025 року і ухвалив нове рішення.

Суд зобов’язав Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» зробити перерахунок вартості постачання теплової енергії та гарячої води за опалювальний період 2022/2023, міжопалювальний період 2023 року, опалювальний період 2023/2024 та міжопалювальний період 2024 року, виходячи з рівня тарифів, які діяли для споживачки станом на 24 лютого 2022 року.

У постанові вказали, що до листопада 2022 року тепло та гарячу воду на лівобережжі Кременчука постачала Кременчуцька ТЕЦ, але після руйнувань підприємство припинило роботу. З 1 листопада 2022 року виконавцем послуг визначили «Полтаватеплоенерго», після чого, за словами позивачки, суми в платіжках зросли. За словами жінки, під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.

Підприємство просило залишити рішення попередніх інстанцій без змін і додатково в касації — закрити касаційне провадження. Представництво «Полтаватеплоенерго» казало, що тарифи затверджує Полтавська облрада, а підприємство лише застосовує встановлене.

Також обласні тарифи для «Полтаватеплоенерго» не змінювалися після 24.02.2022. Обласна рада у відзиві також просила закрити касаційне провадження, заявляла, що

застосування тарифів, затверджених облрадою для «Полтаватеплоенерго», є правомірним.

Верховний Суд зазначив, що внаслідок непередбачуваних обставин — війни та руйнування ТЕЦ — відбулася вимушена зміна постачальника. Якщо для конкретного споживача фактично зросла вартість послуг порівняно з рівнем, який діяв 24 лютого 2022 року, це суперечить принципам справедливості та вимогам законодавства про заборону підвищення тарифів під час воєнного стану, вказує суд.

Тому Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій і зобов’язав підприємство провести перерахунок.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

У березні 2025 року Полтавська облрада передала Кременчуцьку ТЕЦ у власність держави.

Додамо, що нещодавно Верховний Суд України залишив у силі рішення господарського і апеляційного судів, за якими Кременчуцька міськрада повинна заплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» майже 54 млн грн боргу. Мова йде про компенсацію за різницю в тарифах на тепло в сезоні 2021–2022 років.