Верховний Суд зобов’язав міськраду виплатити Кременчуцькій ТЕЦ майже 54 млн грн боргу

Сьогодні, 12:22

ТЕЦ пояснювала, що виконала свої зобов’язання з постачання тепла населенню, але компенсацію різниці тарифів від бюджету так і не отримала

Верховний Суд України залишив у силі рішення господарського і апеляційного судів, за якими Кременчуцька міськрада повинна заплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» майже 54 млн грн боргу. Мова йде про компенсацію за різницю в тарифах на тепло в сезоні 2021–2022 років. Про це стало відомо з постанови Верховного Суду, який оприлюднили у Єдиній державній системі судових рішень 2 лютого.

Вказано, що Кременчуцька ТЕЦ подала до суду на Кременчуцьку міську раду через борг майже 54 млн грн. Підприємство стверджувало, що під час опалювального сезону 2021–2022 років міськрада затвердила тарифи на тепло й гарячу воду нижче, ніж це випливало з реальних затрат, а різницю мали відшкодовувати з місцевого бюджету відповідно до тарифних програм.

ТЕЦ вказувала, що виконала свої зобов’язання з постачання тепла населенню, але компенсацію різниці тарифів від бюджету так і не отримала.

У своїй аргументації позивач зазначав, що тариф встановили нижче економічно обґрунтованого рівня, тому міська рада мала компенсувати різницю. Програма 2022–2023 років і договір із Департаментом фінансів свідчили про обов’язок місцевої влади виплатити різницю саме ТЕЦ.

Водночас міська рада заявила, що програми мають декларативний характер і залежать від наявності грошей у бюджеті. Відсутність державної субвенції у 2022–2024 роках не дозволила профінансувати компенсації у повному обсязі. Відшкодування мало бути виконане лише в межах фактичних надходжень.

Міськрада також наполягала, що саме департамент фінансів мав би бути відповідачем, а не міська рада, бо саме він укладав договори на відшкодування.

«Суд не розуміється в системі місцевого самоврядування». У Кременчуці міська влада прокоментувала борг перед ТЕЦ

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький коментував рішення суду про стягнення боргу з міської ради:

— Суд взагалі не розуміється в системі місцевого самоврядування. Договір було укладено з Кременчуцькою ТЕЦ департаментом фінансів, а суд зобов’язав міськраду заплатити, у якої не було договору, яка не має рахунків, — сказав міський голова Віталій Малецький.

У першій інстанції Господарський суд Полтавської області повністю задовольнив позов ТЕЦ і стягнув із міської ради 53,87 млн грн боргу за тарифами та майже 646 тис. грн судових витрат. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

У касації Кременчуцька міська рада спробувала оскаржити рішення, посилаючись на процесуальні та матеріальні правові підстави, зокрема на те, що суди нібито неправильно визначили належного відповідача та врахували ПДВ неправильно. Проте Верховний Суд відхилив ці доводи.