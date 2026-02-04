На Полтавщині троє людей отруїлися газом: серед них — дитина

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 123

Учора, 3 лютого, у Зінькові на Полтавщині троє людей отруїлися газом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, подія сталася у вечірній час, коли родина перебувала вдома. Внаслідок отруєння постраждали 9-річна дівчинка, її 18-річна сестра та 23-річний чоловік. Усіх трьох доставили до медичного закладу. Обійшлося без жертв.

Під час огляду місця події правоохоронці попередньо з’ясували, що причиною отруєння могла стати несправність газового обладнання. Остаточні обставини та причини події встановлюють фахівці.

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час опалювального періоду, аби запобігти пожежам та отруєнню чадним газом.

Зокрема, рекомендують:

регулярно перевіряти стан газового обладнання, пічного опалення та димовідводів;

не залишати працюючі електрообігрівачі без нагляду та користуватися лише справними приладами;

не перевантажувати електромережу;

не сушити речі на печах або обігрівачах;

пояснювати дітям правила пожежної безпеки та не дозволяти їм користуватися сірниками чи запальничками.

Нагадаємо, днями у Миргороді жінка та дворічна дитина отруїлися чадним газом.