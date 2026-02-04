Під час морозів на Полтавщині лісівники підсилюють підгодівлю тварин

Під час сильних морозів лісівники лісівники частіше наповнюють годівниці для тварин

Під час на Полтавщині лісівники підсилюють підгодівлю тварин. Про це розповіли у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

За таких умов диким тваринам стає значно важче самостійно добувати їжу, особливо через глибокий сніг і намерзання льоду на рослинності.

Щоб допомогти звірам перезимувати, лісівники посилюють контроль за підгодівельними майданчиками в усіх надлісництвах, де ведеться мисливське господарство. Якщо зазвичай узимку працівники навідуються до годівниць раз на тиждень, то під час сильних морозів виїжджають два–три рази на тиждень — залежно від того, як швидко тварини з’їдають корми.

Під час одного з таких виїздів працівники Комишнянського лісництва на Полтавщині поповнили годівниці новими віниками, сіллю та кукурудзою. Лісівники зазначають: хоча підгодівлю проводили кілька днів тому, через різке похолодання відвідувати майданчики доводиться частіше.

Лісівники наповнюють годівниці сіном, зерном, жолудями, віниками та обов’язково сіллю. Запаси кормів заготовили заздалегідь — ще влітку та восени.

За спостереженнями лісівників, найчастіше до годівниць приходять дикі кози та кабани, трапляються також олені й зайці.

Загалом у лісових масивах Слобожанської філії облаштовано 115 стаціонарних годівниць, 172 солонці та 107 підгодівельних майданчиків, які регулярно поповнюють упродовж зимового періоду.

