На Полтавщині автівка злетіла у кювет та перекинулася — водій загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 19 січня на автодорозі Велика Багачка-Миргород, неподалік села Широка Долина Миргородського району. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.
За попередньою версією слідства, автомобіль Chevrolet, під керуванням 64-річного водія, з’їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.
За даним фактом слідчим управлінням поліції області вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
