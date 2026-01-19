ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автівка злетіла у кювет та перекинулася — водій загинув на місці

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 550

 

Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 19 січня на автодорозі Велика Багачка-Миргород, неподалік села Широка Долина Миргородського району. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Chevrolet, під керуванням 64-річного водія, з’їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

За даним фактом слідчим управлінням поліції області вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
 

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП кювет перекинувся загинув
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

