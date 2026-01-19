У Кременчуці знов трапляються випадки телефонного шахрайства від імені начальника РВА

На Кременчуччині знов спостерігаються випадки телефонного шахрайства від імені керівництва Кременчуцької райвійськадміністрації. Про це повідомив очільник КРВА Олександр Аленін.
За словами Аленіна, зловмисники представляються його іменем та намагаються виманити гроші нібито на потреби українських військових. Цього разу такі дзвінки та повідомлення надходять не лише мешканцям району, а й депутатам обласної ради.
