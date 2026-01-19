У Кременчуці знов трапляються випадки телефонного шахрайства від імені начальника РВА

На Кременчуччині знов спостерігаються випадки телефонного шахрайства від імені керівництва Кременчуцької райвійськадміністрації. Про це повідомив очільник КРВА Олександр Аленін.

За словами Аленіна, зловмисники представляються його іменем та намагаються виманити гроші нібито на потреби українських військових. Цього разу такі дзвінки та повідомлення надходять не лише мешканцям району, а й депутатам обласної ради.

Вкотре наголошую: якщо ви не маєте особистого контакту зі мною — ігноруйте такі дзвінки та повідомлення, перевіряйте будь-яку інформацію лише через офіційні канали Кременчуцької РВА, а будь-яке прохання про «термінову допомогу» від незнайомців — це шахрайство, — зазначає Олександр Аленін. Нагадаємо, нещодавно шахраї від імені КРВА просили «допомогу» у фірми дружини першого віцемера Кременчука .



