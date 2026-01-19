На Лубенщині викрили незаконну порубку дубів на понад мільйон гривень

Чотирьом із них вже повідомили про підозру

Починаючи з травня 2025 року по січень 2026 року шестеро мешканців Лубенської громади, не маючи відповідних дозволів, здійснювали незаконну порубку дубів у лісосмугах на території громади. Деревину вони збували споживачам з метою особистого збагачення. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми підрахунками, своїми діями чоловіки завдали збитків на суму понад 1 мільйон гривень. Наразі чотирьом особам уже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

