Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві сталася ДТП за участі трьох автомобілів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 317

 

Серйозних травм у ДТП ніхто не отримав

19 грудня близько 12.00 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавщини.

За попередніми даними, водій автомобіля Volvo, рухаючись проспектом Миру в напрямку вулиці Річкової, не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Forza, який рухався попереду у тому ж напрямку. Після зіткнення ЗАЗ Forza відкинуло на автомобіль Volkswagen, що також рухався попутно. 

Серйозних травм у ДТП ніхто не отримав. На водія Volvo патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), повідомляє патрульна поліція Полтавської області.

Нагадаємо, що 18 січня на Полтавщині зіткнулися два легковики внаслідок чого постраждала 20-річна пасажирка.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: ДТП патрульна поліція
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

