САП просить суд визнати необґрунтованими активи ексначальника кременчуцького РТЦК

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 1 459 Коментарів: 1

 Йдеться про квартиру, два автомобілі та готівку на понад 4 млн грн

У 2022–2024 роках колишній начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соцпідтримки набув майно, законність походження якого викликає сумніви. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, позов підготували за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про таке майно:

  • квартиру в клубному будинку у Кременчуці;
  • автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
  • вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід від його продажу;
  • частину готівкових заощаджень.

Загальна вартість цих активів перевищує 4 млн гривень.

Аналіз майнового стану колишнього посадовця, а також членів його сім’ї та родичів показав, що вони не могли набути це майно за рахунок законних доходів. У зв’язку з цим прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Нагадаємо, що до 20 вересня 2023 року начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП був полковник Роман Сушко, якого змінив на посаді Мирослав Волков.

Автор: Руслана Горгола
Коментарі: 1

1 806
Andron777:
Сьогодні, 19:52

А про якого з них йде мова?smirk Їх вже не раз міняли...


0 0

