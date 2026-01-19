САП просить суд визнати необґрунтованими активи ексначальника кременчуцького РТЦК

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 1 459 Коментарів: 1

Йдеться про квартиру, два автомобілі та готівку на понад 4 млн грн

У 2022–2024 роках колишній начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соцпідтримки набув майно, законність походження якого викликає сумніви. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, позов підготували за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про таке майно:

квартиру в клубному будинку у Кременчуці;

автомобіль Toyota Land Cruiser Prado ;

; вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід від його продажу;

та дохід від його продажу; частину готівкових заощаджень.

Загальна вартість цих активів перевищує 4 млн гривень.

Аналіз майнового стану колишнього посадовця, а також членів його сім’ї та родичів показав, що вони не могли набути це майно за рахунок законних доходів. У зв’язку з цим прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Нагадаємо, що до 20 вересня 2023 року начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП був полковник Роман Сушко, якого змінив на посаді Мирослав Волков.