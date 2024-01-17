Підполковник Мирослав Волков призначений начальником Кременчуцького РТЦК та СП

Після звільнення колишнього керівника, з вересня минулого року він виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП
Як стало відомо редакції «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, підполковника Мирослава Волкова призначили на посаду начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Він виконував обов’язки начальника установи з вересня минулого року, після звільнення з військової служби колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП полковника Романа Сушка.
Наказ про призначення підписав Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.
Мирослав Волков народився у Кременчуці. Перебуває на військовій службі з 2001 року. Закінчив військовий інститут у 2005 році.
Є учасником бойових дій. Проходив військову службу у бойових частинах інших регіонів.
До призначення керівником обіймав посаду заступника начальника Кременчуцького ТЦК та СП з територіальної оборони. З початком повномасштабного вторгнення керував відокремленим відділом в іншому населеному пункті, а з липня 2023 року проходив службу на посаді заступника начальника центру — начальника мобілізаційного відділення Кременчуцького РТЦК та СП.
Варто додати, що призначення Мирослава Волкова на посаду відбулося після проходження поліграфа. Наразі усі призначення на посади керівників РТЦК та СП відбуваються після проходження цієї процедури, яка є обовʼязковою.
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