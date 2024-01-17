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Кременчук, Війна

Підполковник Мирослав Волков призначений начальником Кременчуцького РТЦК та СП

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 490

 

Після звільнення колишнього керівника, з вересня минулого року він виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП

Як стало відомо редакції «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, підполковника Мирослава Волкова призначили на посаду начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Він виконував обов’язки начальника установи з вересня минулого року, після звільнення з військової служби колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП полковника Романа Сушка.

Наказ про призначення підписав Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Мирослав Волков народився у Кременчуці. Перебуває на військовій службі з 2001 року. Закінчив військовий інститут у 2005 році.

Є учасником бойових дій. Проходив військову службу у бойових частинах інших регіонів.

До призначення керівником обіймав посаду заступника начальника Кременчуцького ТЦК та СП з територіальної оборони. З початком повномасштабного вторгнення керував відокремленим відділом в іншому населеному пункті, а з липня 2023 року проходив службу на посаді заступника начальника центру — начальника мобілізаційного відділення Кременчуцького РТЦК та СП.

— Незалежність України можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися, — заявив Мирослав Волков «Кременчуцькому Телеграфу» після привітання з призначенням.

Варто додати, що призначення Мирослава Волкова на посаду відбулося після проходження поліграфа. Наразі усі призначення на посади керівників РТЦК та СП відбуваються після проходження цієї процедури, яка є обовʼязковою.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП Волков ТЦК та СП ТЦК начальник призначення на посаду кадрові зміни
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