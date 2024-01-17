Himars Cup: визначено переможців турніру з футзалу

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У Горішніх Плавнях фінішував турнір з футзалу Himars Cup, в якому участь брали вісім команд. Зустрічі заключних двох турів змагань були запеклими та зберігали інтригу для глядачів до фінального свистка

13 січня на турнірі Himars Cup відбулися матчі 6-го туру, і після інтрига відносно переможця та призерів зберігалася до недільних ігор.

У центральному матчі туру «Offer.ua» та СК «Геологія» зіграли внічию (1:1). У складі «Offer.ua» забитим м’ячем відзначився головний тренер футбольного клубу «Гірник-Спорт» Валерій Куценко. У СК «Геологія» гол на рахунку вихованця та тренера ДЮФК «Гірник-Спорт» Дмитра Твердохліба.

Результати інших матчів 6-го туру: «Промінь Мрії» — «Глобинеагропродукт» — 4:4, «Майстер Мілк» — «Срібло-Золото» — 15:2, ФК «Антон» — «Фламінго» — 7:3.

Перед заключним туром турніру Himars Cup відбулася зміна у бомбардирській гонці. Після результативної перемоги команди «Майстер Мілк» над командою «Срібло-Золото» (15:2) лідерство захопив гравець кременчуцької команди Назар Хрієнко, на рахунку якого 12 м’ячів. Його переслідувачем є гравець команди «Offer.ua» Олександр Артем'єв — 10 м’ячів.

Доля переможця вирішилася у заключному матчі турніру, в якому ФК «Антон» зіграв унічию із СК «Геологія» — 2:2. Цей результат влаштував ФК «Антон», який на два очки випередив СК «Геологію».

Команду з Нової Галещини у цьому поєдинку влаштовувала тільки перемога. До перерви СК «Геологія» після дубля Олександра Нагернюка повела у рахунку — 2:0. Втім, ФК «Антон» зробив камбек. Гол у роздягальню зі штрафного забив Юрій Павлик, а у другому таймі потрібний для ФК «Антон» гол забив Денис Галата.

СК «Геологія» вдруге поспіль зіграла унічию: у передостанньому турі команда з Нової Галещини втратила очки після нічиєї (1:1) із «Offer.ua», яка стала бронзовим призером турніру.

Під час церемонії нагородження організатори турніру визначили володарів індивідуальних призів. Найкращий бомбардир — Назар Хрієнко («Майстер Мілк») — 13 м’ячів, найкращий воротар — Сергій Прихожий (СК «Геологія»). Найкращим гравцем турніру став Олександр Артем’єв («Offer.ua»).