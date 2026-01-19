ГО "Захист держави"
Полтавщина

Жителя Полтавщини підозрюють в організації диверсії на залізниці: йому обрали запобіжний захід

Сьогодні, 16:33

 

Зараз підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території — у Криму

На Полтавщині уродженця Зінькова підозрюють в організації диверсії на залізниці. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду.

За даними слідства, підозрюваний перебував на тимчасово окупованій території Криму і через месенджер Telegram намагався організувати підпал релейної шафи системи сигналізації залізничних колій «Укрзалізниці», яка забезпечує безпечний рух поїздів та запобігання аваріям.

Для виконання завдання він запропонував іншому чоловікові 10 тисяч гривень. Однак той відразу повідомив правоохоронців і далі діяв під контролем СБУ. У рамках спецоперації підпал об’єкта було імітовано, а підозрюваний отримав фото та відео як «підтвердження» виконання завдання. Виплату обіцяної винагороди він не здійснив і припинив контакти.

9 січня 2026 року чоловіку заочно повідомили про підозру в організації замаху на диверсію за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Суд встановив, що підозрюваний перебуває на окупованій території та існують ризики його ухилення від слідства, подальшої злочинної діяльності та можливого впливу на свідків.

Нагадаємо, що у Кременчуці затримали чоловіка, який проник до чужої квартири, йому повідомили про підозру в пограбуванні та зґвалтуванні.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: ТСН
Теги: диверсія СБУ підпал
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

