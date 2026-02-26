На Полтавщині оперативники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу, причетну до підпалів автомобілів в обласному центрі. Про це 26 лютого повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Затриманою виявилася 20-річна місцева жителька. За попередніми даними, вона може бути причетною щонайменше до двох підпалів легкових автомобілів, які сталися 23 та 25 лютого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України — умисне знищення майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність затриманої до співпраці з Росією.

Нагадаємо, нещодавно уродженець Полтавщини на замовлення РФ підпалив військове авто на Чернігівщині.