Минулої ночі, 26 лютого близько 3.00, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Кривушанській у Кременчуці. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце виклику направили рятувальників 16 ДПРЧ, які встановили, що пожежа виникла на даху житлового будинку. Вогнем було охоплено дах з шиферної покрівлі на площі 90 м кв. На ліквідацію пожежі було залучено 3 одиниці техніки рятувальників. Житловий будинок від повного знищення вогнем вдалося врятувати. Постраждалих внаслідок цієї пожежі не зареєстровано. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Полтавщину атакували росіяни: зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області. Про це повідомила та виклала фото пресслужба ДСНС України у своєму Телеграм-каналі.

Сьогодні вранці про наслідки нічної атаки ворога повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. А у Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишилися 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.