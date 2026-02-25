У лютому подорожчав проїзд у приміських маршрутках, зокрема на напрямках, що сполучають села з Кременчуком. Найбільш відчутні зміни — для жителів Кам’яних Поток: вартість поїздки до Кременчука зросла з 15 до 20 гривень. Про це повідомляють у спільноті Кременчук пасажирський.

Місцеві жителі зазначають, що з підвищенням тарифів їхні щоденні витрати суттєво збільшилися. Якщо раніше дорога туди й назад обходилася у 30 гривень, то тепер — уже 40. А у випадку поїздки з села одразу до центру міста вартість може сягати 40 гривень в один бік. Водночас підвищення торкнулося не всіх приміських маршрутів.

Один із жителів Кам’яних Потоків прокоментував, що разом зі зростанням ціни доводиться користуватися ще й міським транспортом, що додатково збільшує витрати. Інша пасажирка обурюється станом дороги до Кременчука — за її словами, комфорт перевезень погіршується, тоді як ціна продовжує зростати.

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації пояснили, що відповідно до чинного законодавства перевізники не зобов’язані погоджувати підвищення тарифів, а лише інформують про це Полтавську обласну військову адміністрацію. Про це також повідомляє Кременчук пасажирський.

Серед основних причин здорожчання проїзду перевізники називають зростання вартості пального, запчастин та витрат на обслуговування транспорту. Водночас і водії, і пасажири одностайні в одному — стан доріг у передмісті Кременчука залишається вкрай незадовільним, що лише ускладнює ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто може отримати компенсацію за проїзд в автобусі на міжміських та міжобласних маршрутах та як це зробити.