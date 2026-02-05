«Укзалізниця» змінить порядок ціноутворення у преміум-сегменті та введе нові правила повернення квитків

Вартість квитка у вагони СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» буде залежати від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда

«Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Запропоновані рішення ухвалюються в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад системно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Вартість залізничних квитків у преміумсегменті буде залежати від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

— Наприклад, якщо пасажир купує квиток у преміумсегменті на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні, — зазначили у повідомленні.

В «Укрзалізниці» підкреслили, що ці зміни стосуватимуться проїздів виключно преміумсегменту — вагони СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні, Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу «Інтерсіті» поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах збільшиться орієнтовно на 20%. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Оновлення правил повернення квитків

Як зазначили в «Укрзалізниці», за статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

Тому пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток — тим більша сума повернення:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда — кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб — повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб — 75% вартості;

від 1 до 4 діб — 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення — повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента. Водночас вони можуть не застосовуватися до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій. Відповідний механізм «Укрзалізниця» напрацьовуватиме.

— Запропоновані зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків і зробити ціноутворення більш динамічним залежно від попиту. Отримані додаткові доходи планується спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів для пасажирів і соціальні програми, — пояснили в «Укрзалізниці».

