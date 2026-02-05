«Укзалізниця» змінить порядок ціноутворення у преміум-сегменті та введе нові правила повернення квитків

Вартість квитка у вагони СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» буде залежати від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда
«Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Запропоновані рішення ухвалюються в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад системно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Вартість залізничних квитків у преміумсегменті буде залежати від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.
В «Укрзалізниці» підкреслили, що ці зміни стосуватимуться проїздів виключно преміумсегменту — вагони СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні, Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу «Інтерсіті» поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.
Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах збільшиться орієнтовно на 20%. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.
Як зазначили в «Укрзалізниці», за статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.
Тому пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток — тим більша сума повернення:
Зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента. Водночас вони можуть не застосовуватися до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій. Відповідний механізм «Укрзалізниця» напрацьовуватиме.
