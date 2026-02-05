Обережно — фейки: телеграм-канали поширюють неправдиву інформацію про посилення відключень електроенергії

У цих псевдоновинах наголос роблять на тому, що «світло може не з’явитись взагалі» з посиланням на фейкову цитату з заяви НЕК «Укренерго»
Сьогодні багато телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що «світло може не з’явитись взагалі». При цьому — видавали це за цитату заяви НЕК «Укренерго». Прессслужба НЕК «Укренерго» офіційно повідомила, що поширена у телеграм-каналах та деякими ЗМІ інформація не має нічого спільного із дійсністю.
У НЕК «Укренерго» зауважують, що наразі, через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень — за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав в умовах довготривалих знеструмлень для більшості споживачів. НЕК «Укренерго» роз'яснила, що це неправда та елемент ворожої ІПСО, а більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.