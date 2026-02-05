Де у Кременчуці в п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У п'ятницю, 6 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Арсенальна, 2/6, 3А
вул. Батуринська, 1–21
вул. Бетонна, 15А–114
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Бригадна
вул. Василя Стуса, 42–64
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Вернадського, 45, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Героїв Маріуполя, 44А
вул. Гійома Боплана, 4–15/9
вул. Гранітна, 5
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Деповська, 96, 98, 100
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Дніпровська, 28
вул. Європейська, 60А
вул. Євгена Патона, 25
вул. Затонна, 24
вул. Івана Котляревського, 1–24
вул. Івана Мазепи, 47, 63/12
вул. Івана Приходька, 134–156
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Київська, 1/49
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Космічна, 1–20
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Козацька, 19–46
вул. Криворудна, 2В
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Лебедина, 55–88/22
вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А
вул. Ліщинова, 4–31
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Богаєвського
вул. Новоіванівська, 17А–38
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Перекопська, 2–51Б
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Переяславська, 39/2–55
вул. Правобережна, 17–35
вул. Правобережна, 38А–55/1
вул. Проліскова, 5, 9, 11
вул. Республіканська, 93–146
вул. Садківська, 15/20–54
вул. Садківська, 39–54
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
вул. Силікатна, 2/12–15
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Софіївська, 68–80/13
вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21
вул. Східна, 2/3–14/22
вул. Східна, 2/3–38
вул. Східна, 3
вул. Троїцька, 69/15
вул. Хорольська, 64–117
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9
вул. Шкільна, 1–17
вул. Юрія Липи, 3/3–13/16
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Ярмаркова, 2/5–20
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6А, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пр. Весняний, 7–12
пр. Георгія Петька, 4
пр. Івана Калиновича, 1–60
пр. Озерний, 3–10А
пр. Юнацький, 2, 6А
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Свободи, 8
просп. Свободи, 41/4–49/1
просп. Свободи, 124, 132/2
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бородінський, 1–33
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Заводський, 3–8
пров. Захисний, 3–15
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кам'яногірський, 3/1–24
пров. Князя Олега, 1–48/15
пров. Конституції, 3–10
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/1
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Новоіванівський, 3–23/19
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Перекопський, 9А, 10
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Правобережний, 1–20
пров. Правобережний, 1А–20
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Садківський, 2–56
пров. Садківський, 25–56
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Силікатний, 1–17/18
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Солдатський, 35–103
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Технічний, 1/14–29
пров. Технічний, 15–29
пров. Тихий, 6
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Центральний, 8, 10
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Козачий, 3–10/29
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Київська, 64–121
вул. Проліскова, 1–11
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
