У Полтавській ОВА нові призначення: депаратмент ЖКГ тимчасово очолив Антон Кій

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 183

Чоловік змінив на посаді Едуарда Реву, якого очільник ПОВА звільнив після моніторингу роботи

Після звільнення з посади очільника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Едуарда Реви, його тимчасово очолив Антон Кій. Відповідне розпорядження про це 3.02.2026 підписав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Нині Антон Кій значиться як т. в. о. департаменту і на сайті YouControl.

Про Анатолія Кія відомо, що йому 43 роки, родом він із Кропивницького.

До того, як очолити департамент ЖКГ ПОВА, він упродовж кількох років обіймав посаду заступника генерального директора з обліку та реалізації комунального підприємства «Полтававодоканал».

В останній декларації, за 2025 рік, чиновник вказує квартиру площею 62,9 кв. м та вартістю 418 тисяч гривень, якою із червня 2024 року володіє його дружина.

Родина Кіїв має також дві автівки — Toyota Yaris 2016 року випуску вартістю 590 тисяч гривень (нею Антон Кій володіє із жовтня 2023 року) та новеньку Skoda Oktavia A8 Selection 2.0 2025 за 1,43 мільйона гривень (у власності дружини із жовтня 2025 року).

За 2025 рік Антон Кій у «Полтававодоканалі» заробив 1 мільйон 75 тисяч гривень. Із готівкових заощаджень має 42 тисячі доларів.

Нагадаємо, напередодні начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич анонсував низку кадрових змін в адміністрації за результатами моніторингу роботи підрозділів.