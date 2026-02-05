У Кременчуці чоловік обікрав непритомну людину: суд виніс вирок

У Кременчуці суд виніс вирок чоловікові, який обікрав непритомну людину на оптовій базі «Толока» на проспекті Свободи. Він обшукав кишені потерпілого та забрав банківську картку. Про це стало відомо з вироку Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався 25 вересня близько 18.30. Після крадіжки чоловік залишив місце події.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Потерпілий на засідання не прийшов і повідомив, що не має претензій до обвинуваченого.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — викрадення офіційного документа. Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття та сприяння розкриттю правопорушення.

За цим епізодом суд призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень. Водночас з’ясувалося, що чоловік вчинив ще один злочин до винесення іншого вироку Автозаводського районного суду від 30 жовтня 2025 року, яким його засудили до одного року позбавлення волі. Мова йде про домашнє насильство.

Тому суд застосував принцип поглинання покарань і визначив остаточне покарання — один рік позбавлення волі.

