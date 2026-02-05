ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Із російського полону повернулися ще 157 українців

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 211

Серед полонених були військові та цивільні, більшість з них перебувала у полоні з 2022 року

Сьогодні, 5 лютого, в рамках 71-го обміну полоненими, Україна повернула додому 157 захисників та цивільних, які перебували в російському полоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

 

Під керівництвом Координаційного штабу за дорученням Президента України з російського полону звільнено 150 військових та 7 цивільних громадян. Серед них — військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема Морських, Сухопутних, Повітряних сил, ДШВ, ТрО, а також Національної гвардії та Прикордонної служби.

 

Звільнені українці захищали країну на різних напрямках — від Луганщини і Донеччини до Харківського, Запорізького, Херсонського, Сумського і Київського фронтів. Більша частина повернених потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

 

Серед визволених є військовослужбовець Національної гвардії, який був захоплений під час подій на Чорнобильській АЕС. 139 із них перебували в російській неволі з 2022 року.

 

Особливістю сьогоднішнього обміну стало повернення додому українців, яких російський суд незаконно засудив до тривалого ув’язнення. Наймолодшому звільненому — 23 роки, він потрапив у полон у 19 років під час оборони Маріуполя, найстаршому — 63 роки.

 

Нагадаємо, що минулий обмін відбувся 2 жовтня, тоді вдалось обміняти 205 військовополонених.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: обмін полоненими військовополонені
