Полтавська митниця поповнила бюджет на понад 181 млн грн у січні 2026 року

Впродовж січня 2026 року Полтавська митниця перерахувала до Державної скарбниці України 181,2 млн грн митних платежів. Про це повідомляться на сторінці Полтавської митниці.

У середньому щодня державний бюджет отримував 8,6 млн грн. В повідомленні зазначається, що кожна гривня з розмитненого товару є внеском у фінансову стабільність держави та підтримку критичної інфраструктури. Сумлінне виконання митних зобов’язань сприяє стабільності економіки, особливо в умовах суворої зими.

Також у повідомленні подякували бізнесу за співпрацю та відповідальність, підкресливши, що це допомагає державі підтримувати фінансову стійкість.

Нагадаємо, що за січеня 2026 року Полтавщина перерахувала майже 3,5 млрд гривень до державного бюджету України.