Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?

В Автозаводському районному суді триває розгляд справи за позовом моєї родини, щодо поширення недостовірної і наклепницької інформації на анонімному веб-сайті “КременчукТудей”, який активно піарить діючу владу, відбілюючи репутацію міського голови Малецького та його “фіолетової” команди.

Учора відбулося чергове судове засідання у справі за позовом нашої родини, через поширення неправдивої і образливої інформації, на одному з анонімних інтернет-ресурсів нашого міста.

Як вже вдалося встановити раніше реєстрантом доменного імені сайту “КременчукТудей”, ще у 2014 році був очільник Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик. Сам Лозовик вже двічі проігнорував судове засідання, виявивши неповагу, посилаючись на хворобу або ж відрядження. Зрозуміло, що це не може тривати безкінечно.

До чого тут КТРК?

В ході ж розгляду справи вдалося з’ясувати і інші цікаві подробиці. Так працівниками Служби безпеки України, в ході розгляду іншої справи, була надана інформація, що послуги хостингу для цього ресурсу надає такий собі ФОП Скуріхін. Реагуючи на ухвалу суду ФОП Скуріхін, своєю чергою, надав суду копії платіжних доручень, де, зокрема, містився частково прихований номер банківської картки. Слід зазначити, що регулярна оплата послуг хостингу здійснюється через платіжну систему Fondy, яка офіційно представлена як ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС». Останні, хоч і не володіють інформацією про фізичного власника банківської картки, однак на виконання ухвали суду нададуть її номер, який містить 16 цифр.

Примітно, але серед масиву платіжних квитанцій наданих, надавачем послуг хостингу, вбачається, що оплата здійснюється з кредитної картки “Укрсиббанку”. За дивним збігом обставин працівники комунальної телерадіокомпанії, отримують заробітну плату саме на картки цього банку, що підтверджується даними з відкритих джерел, навіть з сайту Кременчуцької міської ради.

Інше, що не опосередковано вказує на причетність працівників Комунальної телерадіокомпанії до діяльності ворожого інтернет видання “КременчукТудей” є ще платіжна інструкція, де платіж здійснила фізична особа.

Так в листопаді 2023 року, послуги з хостингу кишенькового видання міського голови Малецького фактично оплатив такий собі Ткаченко Віталій Олегович. За даними з пошукових систем, Віталій Ткаченко є мешканцем Кременчука, а станом на початок 2022 року перебував в штаті міської телерадіокомпанії. Дану інформації у відповідності до ухвали суду від 25 червня, має підтвердити Державна податкова служба України.

Все б нічого, але щорічно на утримання Комунальної телерадіокомпанії депутати виділяють понад 20 мільйонів гривень коштів, що належать громаді. Своєю чергою, фонд заробітної плати для працівників, кількість яких у нашої влади перебуває під грифом “цілком таємно”, складає більше одного мільйона гривень щомісяця. Тут варто нагадати, що директор даного комунального підприємства по розміру щомісячної винагороди за свою тяжку працю поступається лише нашому “золотому” меру.

Таким чином, замість того щоб інформувати громаду, продукуючи якісний патріотичний контент, втаємничений колектив займається тим, що на замовлення Малецького, через анонімні інтернет-ресурси, мережу фейкових акаунтів у Фейсбуці, та телеграм-чати, поливає брудом політичних опонентів Віталія Малецького, розповсюджуючи брехливу інформацію і ворожі наративи. Взагалі чомусь захмарне фінансування діяльності підприємства коштами платників податків, в умовах кровопролитної війни, практично не викликає питань у більшості представників депутатського корпусу. Аналогічне питання виникають і тоді, коли міська влада посилається на брак коштів в проваленому процесі облаштування укриттів і сховищ в навчальних закладах.

Відносно ворожих наративів додам, що після повномасштабного вторгнення аж до серпня 2022 року, з однойменних сторінок “КременчукТудей” на забороненому ресурсі “Вконтакті” розповсюджувались новини про наше місто, а також підприємства критичної інфраструктури, наслідки ворожих ударів, тощо. Пан Лозовик і дотепер зазначений як адміністратор сторінки “КременчукТудей” в заборонених “Однокласниках”.

Кінець дійсно близько

Посилаючись на ухвалу суду, про задоволення клопотання захисника адвоката Руслана Лазоренка, до 16 липня ми маємо отримати масив інформації і документів, що остаточно дозволять фактично встановити осіб причетних до багаторічного цькування і діяльності даного сайту. Юридична особа, що представляє платіжну систему Fondy має надати повні номери банківських карток з яких здійснювалась оплата послуг хостингу, у відповідь банківські установи мають надати інформацію відносно фізичних власників цих карток. З повним текстом ухвали кожен читач може ознайомитись нижче. Зворотній відлік пішов. Насамкінець, хочеться також відмітити відверту бездіяльність кременчуцької поліції яка впродовж року жодним чином не просунулася в розслідуванні справи пов’язаної з діяльністю цього видання, за заявою громадського активіста, навіть попри те, що керівник місцевих поліціантів пан Холондович, особисто звітувався про дану справу перед депутатським корпусом.





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