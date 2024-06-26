Актори лялькового театру «Оселі добра й радості» повернулися з гастрольного туру по Литві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 127

Юні актори аматорського театру ляльок, який діє при «Оселі добра та радості» Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України, повернулися з Литви, де перебували протягом тижня на запрошення мерії міста Алітус.

Гастрольний тур зі спектаклем «Три сестри», в основі якого литовська народна казка, передбачав три виступи: два у Вільнюсі у столичному центрі дітей та молоді й ще один в місті-побратимі Кременчука — Алітусі в театрі ляльок. Всі вони пройшли з повним аншлагом й купою емоцій від вдячних глядачів.

Як розповів «Кременчуцькому телеграфу» голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник, зали були повні. Серед тих, хто прийшов подивитися виступ кременчуцьких дітей, були українці, що живуть у Литві, а також представники литовської влади, депутати, посли й дипломати, діячі культури. Вони високо оцінили старання юних акторів. Всі три виступи зустрічали оваціями.

Крім того, представники кременчуцької делегації відвідали бібліотеки Вільнюса й Алітуса, де подарували добірку книжок сучасних українських авторів, серед яких багато кременчуцьких публіцистів. Українські книжки дуже популярні серед читачів Литви, тому й мають особливу цінність.

«Родзинкою» туру стала зустріч в українській школі, де актори розповіли про Україну, своє життя, про Кременчук, товариство й аматорський театр ляльок.

Олександр Хитренко і Михайло Каплуновський читали вірші про Україну. Емоційний виступ Михайла, який наприкінці став на коліно зі словами «Боже, бережи Україну!», викликав сльози у литовських українок.

Також діти побували на урочистій вечері з керівництвом міста Алітус і гостями з міст-побратимів. Юних акторів особисто привітав мер та вручив подяки кожному актору лялькового театру.

Своєю чергою Сабина Агаева подарувала меру міста Алітус картину, яку вишила власноруч. Меру дуже сподобався цей подарунок.

В рамках туру були передбачені цікаві екскурсії. Члени делегації відвідали старовинне місто Тракай, покаталися на яхті, спробували блюда національної кухні.

— Для здійснення такого проєкту потрібні значні фінанси: тільки дорога автобусом обійшлася в 190 тисяч гривень. Загальна сума проєкт понад 560 тисяч гривень (оплата проїзду, проживання, харчування тощо). Нам допомогли мерія Алітуса, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Гуманітарний фонд МЗС Литовської Республіки, понад 60 осіб і організацій. Від імені акторів та їх батьків хочу подякувати кожному за допомогу! Завдяки вам наші діти змогли підкорити глядачів в Литві! Вони отримали позитивні емоції, аплодисменти, нагороди… — підкреслив Андрій Мельник.

Насичена подіями поїздка запам’ятається всім без виключення. Акторів запросили знов приїжджати до Литви. Але поки діти готуються до нових виступів у рідному місті Кременчук, які пройдуть за підтримки Почесного консульства литовської республіки в Полтаві та Полтавській області. В рамках туру діти відвідають місцевий шпиталь, а також покажуть казку «Три сестри» в громадах Кременчуцького району.

Крім того, вони вже готують нову індонезійську казку, тож попереду багато роботи та нових цікавих виступів.

Раніше ми розповідали, що юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву

Також ми писали про «Оселю добра й радості» — місце, де панує любов і турбота про людей з інвалідністю.