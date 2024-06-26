Поліція встановила особу потопельника, якого знайшли учора у Миргороді

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 235

Ним виявився чоловік, який зник безвісти кілька тижнів тому

Правоохоронці встановили особу потопельника, якого знайшли учора у водоймі в Миргороді. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, ним виявився зниклий безвісти 45-річний Олександр Компанієць, якого оголосили у розшук 15 червня.

За результатами попереднього візуального огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, — додає заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, відкриті у рамках кримінального провадження за ст. 115. (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями рятувальники виявили тіло потопельника у водоймі села Максимівка Полтавського району.