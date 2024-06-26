Поліція встановила особу потопельника, якого знайшли учора у Миргороді

Правоохоронці встановили особу потопельника, якого знайшли учора у водоймі в Миргороді. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, ним виявився зниклий безвісти 45-річний Олександр Компанієць, якого оголосили у розшук 15 червня.
За результатами попереднього візуального огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, — додає заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, відкриті у рамках кримінального провадження за ст. 115. (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, днями рятувальники виявили тіло потопельника у водоймі села Максимівка Полтавського району.
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