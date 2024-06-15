Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олександра Компанійця

Миргородським райвідділом поліції розшукується безвісти зниклий 45-річний Олександр Компанієць, мешканець Миргорода. Про його зникнення до поліції 15-го червня повідомили рідні.
Відомо, що чоловіка останній раз бачили 9-го червня близько 17.00 на території пляжу поблизу санаторію «Райдужний». Поліція встановлює місцезнаходження зниклого.
Прикмети чоловіка: зріст близько 170-175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі.
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